Hajápolás tavasszal is

A hajápolás évszaktól függetlenül, az év minden időszakában fontos. Ahhoz, hogy mindig friss és ápolt legyen a frizuránk, érdemes néhány tanácsot megfogadni. – A hajszál általában külső körülmények hatására roncsolódik, fénytelenné, rugalmatlanná, kifakulttá válhat, valamint felhasadozhatnak a hajvégek. A napsugárzás például nemcsak szárító hatású, hanem világosítja és károsítja; a hajszárító és hajvasaló használata pedig még inkább szárítják a hajat. Ahhoz, hogy ezt megelőzzük, érdemes olyan hajápoló szereket – pakolót, balzsamot, hajvégápolót – alkalmazni, melyekkel pótoljuk a nedvességet – mondta el a Napló érdeklődésére Bálintné Göndör Szilvia fodrász. – A hajvasalás ma már sokaknál napi rutin, ami károsítja a haj egészségét. Fontos, hogy kerüljük el a túl magas hőmérsékleten való szárítást is, és olyan készítményeket használjunk, melyek segítik visszanyerni hajunk selymességét – tette hozzá.

Nem mindegy, milyen fésűvel

Szintén ártunk a hajunknak, ha rossz minőségű fésűket és keféket használunk. Ezek feltéphetik a szaruréteget és a rostos réteget is megsérthetik. – A hajmosás előtti és utáni kifésüléshez a ritka fogú fésű a legideálisabb. Ezekből is válasszuk a legjobb minőséget, a keménygumiból készült és polírozott fogúak a legjobbak. A kefék a frizurák kialakításában segíthetnek, míg a kifésüléshez az ún. pneumatikus kefék a legalkalmasabbak, vagyis azok, melyeknél a sörték egy gumipárnából állnak ki – ismertette a szakértő.

A haj kifésülésekor arra figyeljünk, hogy kis részenként haladjunk a hajvégektől kiindulva, anélkül, hogy húznánk a hajat. Hajspray és -permet használatakor pedig ügyeljünk arra, hogy körülbelül 30 centiméter távolságról fújjuk a hajra, ne tapassza össze a hajszálakat.

Típusonként mást

A kémiai hatások (lúgok, oxidációs anyagok) szintén megterhelik a hajat, így mindig vegyük figyelembe a használati utasítást, nehogy még több gondot okozzunk velük. Fontos tudni, hogy frizuránkat jelentősen befolyásolja a fejbőr állapota is. Ma már számtalan hajkészítmény közül választhatunk, melyek mindegyikén fel van tüntetve, hogy milyen fejbőr- és hajtípusra ajánlják. Száraz fejbőr esetén a hajat visszazsírosító gyenge samponnal mossuk, a zsírosodás például különféle gyógynövénykivonatokat (pl. kamilla) tartalmazó hajápolókkal is enyhíthető, míg akadnak kifejezetten korpásodás ellen kifejlesztett samponok is.

