Hagymaünnep hatodszor Derecskén

Dávid József, a Derecskei Jóbarátok Nyugdíjas Klub vezetője beszélt a kezdetekről és a fesztiválról. – Hat éve, amikor a Jóbarátok nyugdíjas klub kivált a nagy nyugdíjas klubból, hogy megmérettesse magát a kultúrában, a vezetőség úgy döntött, hogy a zenés, verses és táncos fellépéseken túl kellene szervezni egy olyan rendezvényt, ami a derecskei hagyományokra hívja fel a figyelmet. Az 1800-as évek óta Derecskén termesztett hagyma igen régóta jelen van a köztudatban. A derecskei, tépei föld tökéletes termőtalajnak minősült a hagymatermesztésre. Jó kapcsolatot ápolunk a Mádéfalvai Hagymafesztivál szervezőivel is, és örömmel látjuk, hogy Romániában is hasonlóan gondolkodnak a hagyományok őrzéséről. A fesztiválon a zenés, táncos fellépéseken túl a hagyományos, hagymával készült sültek és főtt ételek, de a hagymás sütemények is mindig nagy sikert aratnak. A mulatozással egybekötött hagymafesztivál 216 résztvevővel zajlott.

– Némethy Norbert –

