Hagyjuk meg a pillanatot az utókornak!

Szeretjük, habzsoljuk az életet, minden, ami megadatik számunkra, természetesnek vesszük. Viszont elvesztése olyan hatalmas űrt hagyhat maga után, amit soha nem gondoltunk volna. Manapság imádjuk megörökíteni a pillanatokat, folyamatosan képeket készítünk a telefonunkkal, mégis sokszor kerülünk abba a helyzetbe, hogy nem tudunk magunkról egy friss, kézzel fogható fotót sem felmutatni – vajon miért?

Borza János fényképész átélte a fotóművészet minden korszakát, szerinte napjainkban betemetett bennünket a fényképhegy. A mának élés korában sokan nem gondolnak bele, hogy mi lesz esetleg 30 év múlva, mit tudunk majd felmutatni az utókornak.

Annak idején, ha látni akartuk a nyaralós képeket, elő kellett hívatni őket, most pedig csak feltöltjük a laptopra és már nézegethetjük is. Ha a kényelem társulhat hátránnyal, akkor itt most találkozhatunk vele, egyszerűen eltűnt a képnézegetés élménye. Elkészítjük a képeket, sokszor vissza sem nézzük, mert másnap újra lefotózzuk magunkat, csak éppen egy másik szögből, amelyek eltűnnek a többi néhány száz kép között, így nincs meg a valódi érték”