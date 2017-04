Idén ünnepli harminc éves fennállását az Erasmus-program, aminek elmaradhatatlan része a SocialErasmus hét is. A szociális kampány célja, hogy megmutassák: a mobilitáshoz hozzátartozik az önkéntesség is.

„Hagyj nyomot magad után” – ezekkel a hívószavakkal invitálja a helyi- és a cserehallgatókat a nemzetközi önkéntes projekt, mellyel azt igyekszik kifejezni, hogy tegyünk közösen a társadalmi változásokért. A negyven ország részvételével megvalósuló kampányhoz a Debreceni Egyetem külügyi szervezetei – a Hallgatói Külügyi Bizottság, valamint az Erasmus Student Networtk Debrecen (ESN Debrecen) – is csatlakoztak március 27. és április 9. között, két hétre meghosszabbítva a rendezvényt.

Az ESN csapata iskolalátogatással nyitotta meg a programsorozatot , melynek részeként a Fazekas Mihály Gimnázium diákjainak beszéltek a mobilitás jelentőségéről. Már három éve tartanak fent kapcsolatot a középfokú intézménnyel, ahol közkedvelt eseményként szerepelnek a külföldi hallgatók Erasmus-tapasztalatai és élménybeszámolói. Idén első alkalommal pedig egy új partnerintézménynél, a Mechwart András Szakközépiskolánál is jártak a csereprogramok népszerűsítésének jegyében.

Az Egészségügyi Bizottsággal közösen szervezett véradás is a SocialErasmus Hét része volt, amelyre – az Országos Felsőoktatási Véradóversenyhez is csatlakozva – ötvenöt hallgató jelentkezett donorként.

A Rotary Futáson is részt vettek a külföldi hallgatók, ahol a Leukémiás Gyermekekért Alapítványt támogatva lila színben és lila léggömbökkel futották végig az 1993 méter hosszú távot.

A szociális hét zárásaként a Debreceni Egyetem Óvodájába látogattak el az Erasmus-hallgatók, ahol a szervezőkkel közösen olvastak fel meséket a gyermekeknek angolul és magyarul egyaránt.

– Az óvodalátogatást arra a tematikára építettük fel, hogy április 2-án tartjuk a gyermekkönyvek nemzetközi világnapját. Nem volt kérdéses, hogy mesékkel készülünk a legkisebbeknek, akik angolul és magyarul is meghallgathatták a történeteket. A meseolvasást közös éneklés, mondókák és játékok követték. A nyelvtanuláshoz hasonlóan mások megismerését és elfogadását sem lehet elég korán kezdeni. Az elmúlt héten a szolidaritás jegyében igyekeztünk a mobilitást és az önkéntességet is népszerűsíteni – fogalmazott Faragó Hajnalka, az ESN Debrecen helyi koordinátora, a SocialErasmus Hét főszervezője.

