Ha tudsz lélegezni, tudsz jógázni is!

A jóga tökéletes eszközrendszer, amely az élet minden területén támogatja a fejlődést, vallja Sajtos Ági.

– Lehet egy belső út, de akár a hatékony testfejlesztés eszköze is, ami erősít és hajlékonnyá tesz. Lehet aktív pihenés, ami kikapcsolódást nyújt a hétköznapok pörgésében, és segít levezetni a modern életmódból fakadó káros feszültséget. A jógagyakorlás lehet egy egyszerű felfedezés is, izgalmas kísérletezés az ászanákkal, ahol a szokatlan irányok és formák megismerése néha új nézőpontot vagy felismerést, akár mélyebb önismeretet ad a testgyakorláson túl – mondta a debreceni jógaoktató.

– Egyik tanárom, Manju Jois szokta mondani, hogy mi, nyugatiak, hajlamosak vagyunk túlgondolni a dolgokat ahelyett, hogy szimplán csak élveznénk a gyakorlást. Pedig „a jóga egyszerű, nem bonyolult. Minden más bonyolult” – tette hozzá.

Erősít és rugalmassá tesz

A jóga testgyakorlatai hatékonyan fejlesztik a testtudatot és a mozgáskoordinációt, harmonikusan erősítik és nyújtják az izomzatot, így a rendszeres gyakorlásnak fontos szerepe van a tartásjavításban is. A kényelmes, nyugati életmód egyik árnyoldala, hogy mindennapjainkban egyre több időt töltünk ülésben: ülünk az iskolapadban, a munkahelyi széken, az autóban, aztán otthon az okostelefon vagy a laptop kijelzője fölött. A mozgásrendszernek ez a fajta tartós, egyoldalú terhelése, valamint az, hogy a napi tevékenységeinkben nem használjuk ki az ízületek természetes mozgásirányait, hosszú távon a szervezet izomegyensúlyának megbomláshoz, a mozgástartomány beszűküléséhez és tartáshibához, akár ízületi fájdalmakhoz vezethet.

– A helyes légzés kiemelt szerepet kap a jógában, hiszen közvetlen hatással van az idegrendszerre, a hormonrendszerre és az emésztésre. Ha helyesen lélegzünk, nő a légzéskapacitás, javul a keringés és a szervek vérellátása. Belégzéskor a rekeszizom kissé összenyomja a hasi szerveket, csökkenti a hasűri nyomást, így átmasszírozva a belső szerveket javítja azok vérellátását és az emésztést. Ha az emésztésért, méregtelenítésért, immunválaszért felelős szervek keringése javul, hatékonyabban végzik a munkájukat is – mondta Sajtos Ági.

Türelemre int

A jóga eszközei segítik a mindennapokban való örömteli életet, és megelőzik a stresszes, felgyorsult életritmusból fakadó betegségek kialakulását. – A saját gyakorlásom kapcsán is azt érzem, hogy szinte mindegy, milyen állapotban állok rá a jógamatracra, a gyakorlás végére mindig helyrebillen valami, és összeszedettebb, nyugodtabb, türelmesebb vagyok a nap hátralévő részében – fejtette ki, hozzátéve: egy jól felépített jógaóra kiegyensúlyozza az idegrendszeri működést. Számos testgyakorlat segít a felgyűlt feszültség gyors oldásában, levezetésében.

A szellemünkre is hat

Megtudtuk, a jóga továbbá fejleszti a koncentrációs készséget, és segít elengedni a zavaró gondolatokat.

– Megfigyeltem, hogy a kezdő jógázóknak sokszor nem is a testgyakorlatok jelentenek kihívást, hanem az, hogy akár egy percre is csendben, mozdulatlanul ülve a jelenre fókuszáljanak. Amikor végre sikerül kis időre elengedni a múlt és a jövő kérdéseit, akkor sem könnyű féken tartani a jelenhez fűzött gondolatokat és megjegyzéseket. Ezért is tartom szerencsésebbnek, ha egy jógaóra először mozgással próbál csendesíteni. Ászanázás közben a figyelem fókuszálása és a helyes légzés segít abban, hogy elengedjünk minden fölösleges erőfeszítést, és kényelmes, mégis szilárd maradjon a testhelyzet. Egy dinamikus gyakorlatsorban a mozgás légzéssel való összehangolása is létrehoz egyfajta belső figyelmet, koncentrációt, ami nyugtatja az elmét, és segít a gondolatok elcsendesítésében – hangsúlyozta a jógaoktató.

Végül arra is kíváncsiak voltunk: vajon mennyire nehéz a jógázás művészetét elsajátítani?

– A kedvenc válaszom erre az, hogy „ha tudsz lélegezni, tudsz jógázni is”. A hiedelmekkel ellentétben semmilyen különlegesebb adottság nem szükséges a jóga megkezdéséhez. Gyakran előfordul, hogy valaki azért nem mer eljönni órára, mert nem érzi magát elég hajlékonynak hozzá – pedig nincs semmilyen előfeltétele a gyakorlásnak! Türelemmel és kitartással szinte bármi lehetséges.

VK

VISSZA A KEZDŐOLDALRA