Ha több a fegyver, több a bűn?

A csaknem 60 ember halálával és 489 sebesülttel járó Las Vegas-i merényletet követően az Egyesült Államokban és Magyarországon is fellángolt a vita a fegyvertartás liberalizálása és a jelenleginél szigorúbb szabályokat követelő két tábor között. A téma néhány szakértőjével beszélgettünk.

– Az Egyesült Államokban alapvető szabadságjog a fegyvertartás. Ezt megnyirbálni komoly politikai következményekkel járna – jelentette ki Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Elmondta: hagyományosan a demokraták a fegyverek korlátozása, a republikánusok a fegyverek szabadsága mellett foglalnak állást. Miután az USA-ban egy-két évente nagyon komoly gyilkosságsorozatok történnek, ez a vita mindig előjön ilyenkor, fantasztikusan heves, de a végén semmi nem történik. – Miután Donald Trump úgy lett az Egyesült Államok elnöke, hogy az amerikai fegyvergyártók támogatták és ő kiállt a fegyvertartás mellett, stratégiai áttörést ebben a kérdésben most sem várok – tette hozzá Nógrádi György.

Az elsősorban lőfegyverekkel foglalkozó Kaliber Magazin főszerkesztője, Vass Gábor szerint ezen eszközök teljes tiltása az illegális fegyvertartás elszaporodásához vezet, és csak a bűnözőknek kedvez. Hozzátette: ugyanakkor szabaddá kellene tenni az emberélet kioltására alkalmatlan önvédelmi eszközök tartását/viselését, elsősorban az úgynevezett szerelt lőszeres gumilövedékes, traumatikus fegyverekét.

“Ritkán fordul elő olyan ember, aki ha fegyverhez jut, hazamegy, betöri az ajtót, és lövöldözni kezd.” Bilkei Pál

Úgy vélte, Magyarországon a fegyverjogi szabályozás szinte teljességgel logikátlan, bürokratikus pártállami csökevény, európai uniós „mázba” burkolva. Hazánk számára tökéletes és gyakorlatilag egy az egyben adaptálható lenne a Cseh Köztársaság példája. Ott nagyon komoly vizsgálatok és szigorú feltételek mellett – de bármiféle rendőri mérlegelési jogkör nélkül –, alanyi jogon lehet önvédelmi célra is lőfegyvert viselni engedéllyel. A cseh közbiztonság pedig kiváló, annak ellenére, hogy harmincnyolcszor annyi ember viselhet lőfegyvert, mint Magyarországon – állította.

A rendőrség ne mérlegelhessen

Megkérdeztük, lehet-e olyan társadalmi szituáció, amelyben indokolt, hogy több fegyver legyen az embereknél. A Kaliber Magazin főszerkesztője szerint ha az utóbbi évek európai migrációs és terrorhulláma nem ilyen, akkor semmi.

Kifejtette: Magyarországon a jelenlegi fegyverismereti vizsgarendszernél sokkal komolyabb, a gyakorlati ismeretekre és a biztonságra „kihegyezett” vizsgára lenne szükség. Most a lőkészséget és a biztonságos fegyverkezelést egyáltalán nem vizsgálja/szűri a rendszer.

Lőgyakorlat a Debreceni Lövészsuli Sport Egyesület utánpótlás műhelyében. | Fotó: Matey István

A rendőrségi mérlegelési jogkört – fogalmazott a főszerkesztő – el kellene törölni, ez csak az intézményesített korrupció egyik formája. Arra az álláspontra helyezkedett, hogy a politikai vezetőknek, rokonaiknak, üzlettársaiknak mindent lehet, az átlagpolgárnak meg semmit. El kell venni a fegyverügyintézést a rendőrségtől (mint a jogosítvány- és útlevélkiadásnál is megtették), az sima közigazgatási feladat, az okmányirodákban a helye – hangsúlyozta Vass Gábor.

Azokra a kérdésekre, hogy mennyire változtatja meg az ember jellemét, viselkedését az, hogy ha pisztoly, puska kerül a kezébe, az egyes személyiségtípusok hogyan reagálnak egy ilyen helyzetre, Bilkei Pál kriminálpszichológus kifejtette: ő húsz éve ad engedélyt fegyverviselésre vadászoknak, sportlövőknek, biztonsági őröknek. A két évtized alatt csaknem 600-an fordultak meg nála ezzel kapcsolatban, döntő többségük átment a vizsgán. (Az engedélyt életkornak megfelelően adják ki, kettő, négy és öt évre.)

– Általában nem változtat az életformáján, életvitelén az, aki a fegyverviselés lehetőségéhez hozzájut. Ritkán fordul elő olyan ember, aki, ha fegyver kerül a kezébe, ­hazamegy, betöri az ajtót, és lövöldözni kezd – osztotta meg tapasztalatait a szakember.

Bilkei Pál szavaiból kiderült, hogy ugyanakkor olyan egyének is akadnak, akiknek hamis biztonságérzetet nyújtana a zsebben, táskában lévő lőfegyver és olyan szituációkba is belemennek, amilyenekbe korábban nem mertek, és még fegyverrel sem kellene. De ezeket ki tudjuk szűrni az alkalmassági vizsgálaton. A jelentkezők körülbelül 6-8 százaléka ilyen személyiség – számolt be a kriminálpszichológus.

Arra a felvetésre, hogy ha több polgárnál lenne lőfegyver nem növekedne-e jelentősen a bűncselekmények száma, a szakember úgy reagált, hogy a bűnelkövetés jelentős részben az illető pszichés állapotától függ, vagyis attól, hogy mennyire hullámzó, borderline-személyiség. Az ő általuk végzett pszichikai fegyver alkalmassági vizsgálat éppen erre vonatkozik

HBN–Orosz Csaba

„Egy ilyen ember sokfelé indulhat…”

Andrássy Gábor debreceni pszichiáter szerint a fegyvert igénylők között lehetnek olyanok, akik szorongásukat akarják megoldani ilyen módon. A szorongók sokszor nem tudják konkrétan megfogalmazni, mitől is félnek.

– Ha egy ilyen ember fegyvert kap a kezébe, sokféle irányba indulhat. Az egyik az lehet, hogy „boldogan ül rajta”, és soha az életben elő nem veszi. De olyan is lehet, akinek ettől hamis biztonság- és felsőbbrendűségi érzése alakul ki. Embere válogatja. Ezért kötik a fegyvertartási engedély megszerzését szakpszichológus véleményéhez. A baj esélyét lehet csökkenteni, de teljesen kizárni azt, hogy az illető rossz célra használja a lőfegyvert, nem lehet – fogalmazott Andrássy Gábor. Miután a Las Vegas-i merénylőről olyan hírek láttak napvilágot, hogy korábban nem követett el bűncselekményt, és amerikai viszonylatban is gazdagnak számított, jó módban élt, azt a kérdést is feltettük, kerülhet-e olyan helyzetbe egy ember, amikor a nála lévő lőfegyvert olyan dologra használja, amit szinte azonnal megbán, amikor valami borzalmasat művel.

– Igen, lehetséges. Bárki kerülhet olyan lelkiállapotba, amikor olyat cselekszik, amire egyébként magát soha nem tartotta képesnek. Ilyen lehet például, ha valakinek a közvetlen hozzátartozóját a szeme láttára bántalmazzák, és éppen nála van az engedéllyel tartott lőfegyvere. Olyankor sok minden történhet, még akkor is, ha nincs erre egyébként indíttatása. De szerencsére ilyen helyzet általában nagyon ritkán fordul elő – jelentette ki.

Hozzátette: mindenre, ami egy emberből előbukkanhat, nem lehet gondolni. Százszázalékos biztonság sajnos nincs – zárta gondolatait Andrássy Gábor.

Las Vegas-i lövöldözés - Az elkövető kamerákat helyezett el a szállodában, és nagy összeget utalt át a Fülöp-szigetekre Washington - Stephen Paddock, a Las Vegas-i tömegmészárlás elkövetője kamerákat helyezett el a szállodában és tette előtt nagy összeget utalt át a Fülöp-szigetekre - jelentette be szerdára virradóra Joseph Lombardo, Clark megye seriffje sajtóértekezleten. Elmondta, hogy a tette után öngyilkosságo... Tovább a cikkhez

Las Vegas-i lövöldözés - Tovább nőtt a halálos áldozatok száma Washington - Tovább nőtt a Las Vegas-i lövöldözés halálos áldozatainak száma, helyi idő szerint hétfő kora estére elhunyt a tömegmészárlás ötvenkilencedik áldozata. A countryfesztiválon mintegy 22 ezren vettek részt, 527 sebesültet kórházakban ápolnak. Sok halálos áldozatot még mindig nem sikerül... Tovább a cikkhez

Las Vegas-i lövöldözés - Donald Trump: "velejéig gonosz cselekedet volt" Washington - Donald Trump amerikai elnök hétfőn a nemzethez intézett rövid beszédében leszögezte, hogy a vasárnap éjjel elkövetett tömegmészárlás "velejéig gonosz cselekedet" volt. Az amerikai televíziók élőben sugározták a Fehér Házból az elnök beszédét. Donald Trump meggyőződését fejezte ki, h... Tovább a cikkhez

Las Vegas-i lövöldözés - Nevadai seriff: a rendőrség kiérkezése előtt végzett magával a támadó Washington - Joseph Lombardo Las Vegas-i seriff szerint még a rendőrség kiérkezése előtt végzett magával a fegyveres támadás elkövetője, akinek holtteste mellett a rendőrség megfogalmazása szerint "legalább tíz" lőfegyvert találtak a Mandalay Bay szállodában. Magyar áldozata vagy sebesültje nincs a ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA