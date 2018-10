Konkoly Fruzsina, hallgató

A rovarirtót részesítem előnyben, és az ablakra szúnyoghálót rakatnék, de családi házban lakunk, és szerencsések vagyunk, mert se csótányt, se hangyát, sőt, még poloskát sem láttam.

Iván Géza, nyugdíjas

Nálunk gyakori a vándorpoloska, ezért ritkán nyitom ki az ablakot is. Ha találok, akkor megfogom ronggyal, és kidobom. A vegyszereket nem használom, káros a mi egészségünkre is.

Szakács Péter, nyugdíjas

Hajnalban szellőztetek, mert akkor nem jönnek be a zöld poloskák. Papír zsebkendővel összenyomom őket, és gyorsan kidobom, hiszen büdösek is. A rovarirtó spray-k nem váltak be.

Schida József, nyugdíjas

Zsebkendőbe vagy papírtörlőbe becsomagoltam a poloskát, és lehúztam a vécén. A baj azzal van, hogy kint a gyümölcsön, zöldségen nagyon sok van, ilyenkor csak vegyszert használok.

Tóthné Félegyházi Julianna, családanya

Nálunk a ház körül sok hangya van, így hangyaölő port szórtunk le, és néhány nap alatt eltűntek. Használtunk spray-t is, de az nem vált be. A poloskákat vízzel pusztítottuk el.

HBN|Fotók: Matey István

Ha gondot okoznak a hívatlan zöld vendégek Debrecen - A zöld „lény” zümmögéssel jár, repül, és a lakásokba is befészkeli magát, sőt még szaguk is van. Ők a címeres poloskák. – Mivel nálunk nincs természetes ellenségük, ezért igencsak el tudnak szaporodni, főleg ha a klíma megfelelő számukra. Márpedig aszályra hajlamos vidék a miénk, meghárom... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA