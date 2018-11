Ha segítségre van szükség

Ezt állítja dr. Berényi András, a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai vezetője, addiktológiai klinikai szakpszichológus, aki egyben a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője is. Elmondta, az alkoholizmusra nincsen egységesen elfogadott definíció, akkor beszélhetünk erről az állapotról, amikor az alkoholfogyasztás már súlyos problémákat – családi, egészségügyi, munkahelyi vagy társas szinten – okoz az egyén életvitelében.

– Négyféle szerfüggőséget különböztetünk meg. Van, aki kényszerítő vágyat érez az alkohol elfogyasztására, sóvárog utána. Van a kontrollvesztő, aki ha elkezd inni, nem tudja abbahagyni. Akad, akinél megvonási tünetek – hányinger, izzadás, remegés – jelentkeznek. Illetve van, akinél az elfogyasztott alkoholmennyiség egyre inkább növekszik, hozzászokás alakul ki: vagyis egyre többet kell innia ahhoz, hogy érezze a szesz hatását. Nem az elfogyasztott mennyiség számít, hanem az, amikor emiatt valaki már a környezetével is összeütközésbe kerül – fejtette ki a szakember.

Hazánkban mintegy 800 ezer és 1 millió közé tehető az alkoholproblémával küzdők száma, ám mindössze az egyharmaduk fordul segítőhöz. Sokáig igyekeznek titkolni a gondjukat, ezért újfajta szolgáltatásokra, módszerekre van szükség, hogy a rejtőzködő szenvedélybetegeket is elérjék. A szakértő kitért arra is, habár a statisztikák szerint az alkoholprobléma a férfiaknál fordul elő leginkább, ma már egyre több nő is érintett.

Együtt könnyebb

Azon, aki bajban van, többféle kezelés segíthet; ambuláns járóbeteg ellátásra mehet, vagy fordulhat különféle szervezetekhez és szakemberekhez is: pszichiáterhez, pszichológushoz, szociális munkáshoz, lelkészhez vagy családterapeutához.

Ha valaki elmegy méregtelenítésre a kórházba, még csak az első lépést tette meg a gyógyulásban. Emellett foglalkozni kell a testi tünetekkel, a lelki háttérrel, a családi kapcsolatokkal, a szociális helyzettel és az életcélok megtalálásával is. De lehet, hogy a rehabilitációs bentlakásos intézmény jelent megoldást. Nagyon fontos az önsegítő csoportok bevonása is, melynek tagjai erősítik egymást az alkoholmentes életben. Általában a megoldás az alkohol teljes megvonása, így az életük visszatérhet a normális kerékvágásba. Ha azonban újra a szesz után nyúlnak, általában kontrollvesztés figyelhető meg.

A megelőzés területén az a cél, hogy minél idősebb korban kerüljön kapcsolatba a fiatal az alkohollal, így annál kevésbé valószínű, hogy a későbbiekben függővé válik. Segíthet a prevencióban továbbá a személyiség és önismeret fejlesztése – különösen serdülőkorban.

VK

Ahol segítenek

Forrás Egyesület Fordulópont Rehabilitációs Intézmény

Cím: 4064 Nagyhegyes, 030/2 hrsz

Mobiltelefon: 06 (20) 226-8270

E-mail: iroda@forrasegyesulet

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Drogambulancia

Cím: Debrecen, Varga u.1.

Telefon: 52/349-920

Drogsegély: 80/505-088

Debreceni Kábítószerügyi Fórum

Telefon: 06(30)465-1045

E-mail: csomopontiroda@gmail.com

Honlap: http://debkef.hu/

