Ha nincs kivel menned, akkor is van!

Egyre több rockrajongónak mond valamit manapság az a becenév, hogy Todi. A koncertekre buszutakat szervező úr az utóbbi években olyan együttesek európai fellépésére juttatta el a magyar közönség egy részét, mint például a Metallica, a Black Sabbath, a Rolling Stones vagy az újjáalakult Guns ‘n’ Roses. A Todi név a 30 éves debreceni fiatalembert, Hennel Tivadart rejti.

A Vénkertben felnőtt Todi szavaiból kiderül, hogy a rockzene szeretetét otthonról hozta magával.

Annak idején az öregem mutatott pár bakelitet, és tizenkét évesen nagyon megtetszett a Deep Purple vagy a Black Sabbath muzsikája. Persze az iskolában is hallgattunk rockzenét, például a Gunst, vagy kicsit később U2-t, tehát kódolva volt bennem a műfaj szeretete.”

– Az első igazi koncertélményemet az akkoriban újonnan átadott Főnix Csarnokban szereztem, a Deep Purple fellépésekor. Egy hónapon belül jött az Iron Maiden is, de a kettő közül csak az egyikre volt pénzem, így azt kihagytam, sajnos. A Purple előtt a kedvenc magyar bandám, a P. Box játszott, úgyhogy az eléggé jó párosításnak tűnt.

Aki vedel, lemarad

Todi évekkel később külföldön is megnézett egy gigabandát, mégpedig egyik nagy kedvencét, a U2-t Lengyelországban. Jobb híján stoppal utazva. Aztán egy Dream Theater-koncertről hazafelé tartván Bécsből, amikor barátjával bekéredzkedtek egy honfitársunk által vezetett autóba, megfogalmazódott benne, hogy lehetne ennek kulturáltabb kereteket is adni.

Todi közlekedésmérnökként végzett, s a diplomamunkáját a buszos közlekedésből írta. Nem sokkal ezután egy munkatársával kiötlötték a koncertre való utaztatást, a vállalkozásuk főprofiljaként.

Az első utat úgy szerveztük 2014 júniusában, hogy föltettem a telekocsi oldalakra, illetve a Facebookra, hogy megyünk Black Sabbath-koncertre a Nova Rock Fesztiválra. A mai napig csodálkozom azon, hogy huszonöt ember megbízott egy vadidegenben, aki elviszi majd őket a bulira. Én nagyon örültem, hogy nem kell egyedül mennem, s ennyien csatlakoztak hozzám!”

A legnagyobb létszámú útjukat tavaly bonyolították le, 700 fővel, 14 busszal mentek a Guns ‘n’ Roses bécsi, illetve a Linkin Park soproni előadására. A koncertpromoterekkel hamar jó kapcsolatot alakítottak ki, akik szívesen félretesznek ma már akár 500 jegyet is Todiék számára. A közelgő, krakkói Pearl Jam-bulira például már a jegyértékesítést megelőző napokban megkapták a belépőket.

Azt azért szögezzük le, ha valaki túlissza magát, az nagyon pórul járhat. – Rendkívül kedves utaskísérőink vannak, akik induláskor elmondják a játékszabályokat. Hangsúlyozzuk mindenkinek, hogy az alkoholfogyasztással óvatosan bánjon, mert arról szó sem lehet, hogy egy hülye miatt 50 ember szenvedjen az út során! Ebben a kérdésben vaskalapos vagyok, ha valaki nem bír magával, először megkérjük, hogy viselkedjen, de ha ez nem elég, akkor leszállítjuk és otthagyjuk. Szerencsére, ettől nem igazán kell tartania az utasainknak – mondta nevetve Todi.

S hogy melyik volt a legemlékezetesebb momentum az évek során?

A Sabbath busza mellett

– A legelső utunkon, amikor a Nova Rockon a Black Sabbath is koncertezett, éppen egy alkalmas helyet kerestünk, hogy megálljunk és le tudjunk szállni. Addig küldözgettek ide-oda a szervezők, mígnem egyszer csak megálltunk egy nagy fekete busz mellett. Valaki felkiáltott, hogy nézzétek, itt van mellettünk Ozzyék busza! Sikerült a backstage-ben kikötnünk, s pár percig ott álltunk a Sabbath turnébusza szomszédságában! – mesélte Todi.

– De a bécsi Guns-koncert is remek volt, ott is voltak, akik egyedül szálltak fel a buszra, s már többedmagukkal szálltak le. Jó érzés látni, hogy sokszor barátságok szövődnek, olyanok is eljönnek, akiknek nem lenne kivel útra kelniük – fogalmazott Hennel Tivadar, akinek egyébként nincs kocsija, maga is tömegközlekedik.

