Ha nem szagos és nem nyávog, jöhet, utazhatunk!

A rutinosabbak inkább utaznak együtt egy teljesen idegennel, mint egy ápolatlan, akár ismerős útitárssal vagy házi kedvenccel – derült ki az Oszkar.com Telekocsi-felméréséből. Érdekes módon az utazók egy részét a hírességek is feszélyezhetik, pedig akár a Halott Pénz vagy a Punnany Massif zenészeivel is könnyen egy kocsiban találhatjuk magunkat. A közösségi autózók negyede kötött már az utazáson túlmutató ismeretséget.

Leginkább a hangosan telefonáló és túl sokat fecsegő vagy ápolatlan útitársakat kerüljük, de a házi kedvencek, sőt a hírességek is feszélyezik a hosszabb útra indulókat – derült ki a felmérésből. „A telekocsizást még nem próbálók ötöde tart az ismeretlen, idegen helyzetektől, ez a félelem azonban a legtöbb esetben alaptalan. A közösségi autózásra voksolók negyede már kötött barátságot útitársával, de több szerelem is szövődött a telekocsikban. Sőt van, ahol már a második Oszkár-baba is megszületett, és volt olyan utasunk, akiben egy papagájjal való közös út hagyott kellemes emlékeket” – fejtette ki Gyürüs Máté alapító.

Bár az útitársak személye kétségkívül fontos, a felmérés szerint egyértelműen a megbízható sofőr és a biztonságos célba érés a két döntő szempont a járműválasztáskor. Hosszabb útra leginkább rokonlátogatás és kikapcsolódás céljából vállalkozunk, ám a felmérésben részt vevők ötöde a munkája miatt utazik ennyit. „Az ingázók akár napi szinten is hajlandóak megtenni több száz kilométert: közel kétharmaduk több mint 200 kilométert utazik munkába járás vagy azzal kapcsolatos elintéznivalói miatt” – tette hozzá Prácser Attila, a másik alapító.

A hosszú utakat a megkérdezettek negyede tömegközlekedéssel oldja meg. A kedvezményes jegyár különösen vonzó a fiatalok számára, akik többek között az egyetem és szülővárosuk között ingáznak.

Az oszkározók egyébként akár a Punnany Massif vagy a Halott Pénz zenészeivel is összekerülhetnek. „Természetesen az utasaink megválaszthatják a sofőrjüket, így akit feszélyez az ismert társaság, el tudja kerülni. Egy új fejlesztésnek köszönhetően pedig a női sofőrjeinknek is lehetőségük van arra, hogy – különösen első utak során – csak női utastársakkal osszák meg az autójukat” – tette hozzá Gyürüs Máté.

