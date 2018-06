Ha lassan is, de gyorsulnak a vonatok

Ha kis lépésekben is, de újul, újulgat a legendásan lassú közlekedésű Debrecen–Mátészalka vasútvonal. A menetrend tanúsága szerint a 78 kilométeres távot az InterCity másfél óra, a többi vonat 1 óra 46 és 2 óra 32 perc közötti időtartam alatt teszi meg.

Az eredetileg 80 kilométer/órás maximális sebességre épített sínpályán – ebből mintegy 35 kilométer van Hajdú-Biharban – sok helyen csak 60, illetve 40 kilométerrel haladhatnak a szerelvények. A Debrecen–Mátészalka – hazai számozásban 110-es – vasúti pálya leginkább a személyszállítás miatt fontos.

Idén elkezdődhet

A MÁV a lehetőségeihez képest fokozatosan fejleszti a Debrecen–Nyírbátor–Mátészalka vasútvonalat. A terveik szerint a Debrecen–Mátészalka vonalon 2020-ban kerülhet sor az Apafa–Hajdúsámson, 2021-ben a Nyírgelse–Nyírbátor vonalszakasz átépítésére a vasúttársaság saját forrásából – kezdte válaszát a Napló megkeresésére a MÁV Zrt. Kommunikációs Igazgatósága.

Ebben az évben elkészülnek az aradványpusztai megállóhely rekonstrukciójának tervezési munkái, és jövőre a felújítás is elkezdődhet: korszerűsítik a meglévő felvételi épületet és a környezetét is rendbe teszik, továbbá kerékpártárolókat, parkolókat alakítanak ki, valamint esőbeállót helyeznek ki. A nyíradonyi állomás megújítása is szerepel a 2018–2019-es üzleti tervben, a tervezés már folyik.

A vasútvonal műszaki állapotának fenntartása és javítása végett 2017-ben és 2018-ban váltócseréket, vasbetonalj-javításokat, váltótalpfa- és síncseréket, útátjáró-felújításokat hajtott végre, illetve tervez a vasúttársaság.

2014-ben a mátészalkai állomáson új akusztikus és vizuális utastájékoztató berendezést helyeztek üzembe. A legfejlettebb, LCD monitorokkal felszerelt vizuális, valamint számítógépes (TTS alapú) hangos utastájékoztató működik az állomáson – tájékoztatott a vasúttársaság.

Európa vérkeringésében

Mindenre kiterjedő, átfogó rekonstrukción megy át a következő években a Püspökladány–Biharkeresztes vasútvonal. Ez utóbbi annál is inkább időszerű, mert ez a pálya – az országos 101-es számú – része az európai fő teherszállító sínpálya-hálózatnak.

A „Püspökladány–Biharkeresztes szűk keresztmetszet kiváltás és villamosítás” című projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról szóló 2017-es kormányhatározatban foglaltaknak megfelelően folyik a Püspökladány–Biharkeresztes közötti vasútvonal fejlesztésének előkészítése.

A tervezés a kiviteli tenderdokumentáció elkészítésével 2018. július végére fejeződhet be. A megvalósítás ütemezése és forrásszükséglete a projekt kivitelezésére megszülető kormánydöntést követően tervezhető. A beruházás költségeiről a kiviteli közbeszerzési eljárás sikeres lezárása után lehet csak információt kapni – ezt már Karcagi Orsolyától, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. kommunikációs igazgatójától tudjuk, aki válaszolt a Naplónak a 101-es vasútvonal fejlesztéséről érdeklődő kérdéseire.

Villamosítják a 101-est

A kommunikációs igazgató kitért arra is, hogy az előkészítéskor megvizsgálják a beruházás várható eredményeit is. A projekt megvalósulása esetén a várható előnyök főként nemzetgazdasági szinten lehetnek majd mérhetőek, hiszen a 101-es vasútvonal és annak folytatása Romániában az európai TEN-T hálózat része. A vonal egyben az RFC7 áruszállítási folyosó alternatív útvonalának szűk keresztmetszete, melynek feloldásához szükséges a vasúti pálya terhelhetőségének növelése (pályaátépítés), valamint a korszerű villamos vontató- és utasszállító járművek közlekedési feltételeinek megteremtése (villamosítás).

Várhatóan a személyszállítás színvonalára is egyértelműen kedvező hatással lesz majd a fejlesztés, hiszen a villamos motorvonatok közlekedtetése és az állomásokon tervezett, akadálymentesen megközelíthető magasperonok a menetidő csökkenését és az utazás komfortjának emelését eredményezik.

Szubjektív

Ha fiatalabb lennék, és persze „áramvonalasabb”, már csak brahiból is versenyre kelnék a mátészalkai személlyel. Ő a sínen, én biciklivel az aszfalton. De félre az ifjúkor utáni vagánysággal; szomorú, hogy ma, itt, ilyen sebességre képes a vonat. Ez lenyomata a térség helyzetének. De remélem, nem a jövőjének. Mert azért a 110-es vonalon is mocorog valami, mint ahogy a gazdaság más részein is. Csak ott gyorsabban. Jó példa erre Debrecen.

