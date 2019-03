„Ha kivesszük hátulról a féket, egyből jobban megy a csapatnak”

Földes KSE–Le-Petit DSC 4–2 (0–0)

100 néző. Vezette: Pósa Zs. (Nedeczky Zs.)

Földes: Horváth Zs. – Kiss Z. (Bakonyi J.) (Faragó R.), Bernáth G., Bíró B., Kovács I., Nagy S. (Orsó D.), Szabó I., Csorba A. (Mező B.), Mészáros T., Dede I., Vincze N. (Antós S.) Edző: Bakonyi János.

Debrecen: Nagy B. – Piros A., Bai G. (Barabás Z.), Tóth Cs., Dobrán Cs., Szabó B., Károlyi N., Répási J. (Szabó G.), Balázs Á., Fehér J. (Forgács I.) Edző: Nagy Róbert.

Gól: Mészáros T.(2), Bíró B.(2), illetve Szabó B., Barabás Z. Jók: senki Ifi: 1–0.

Fotó: Kovács Péter

Bakonyi János később nyilatkozik.

Nagy Róbert: Ami az elmúlt két meccsen működött, azt most az első húsz percben tudtuk megvalósítani. Számomra, számunkra csalódást keltő eredményt értünk el. Lendület és gólok, amik az elmúlt meccsen voltak, azok ma hiányoztak, pedig hát ez a labdarúgás lényege. További sok sikert kívánok a Földes csapatának.

Blondy FC Esztár–Létavértes SC 97 1–1 (1–0)

150 néző Vezette: Mező S. (Rosu R.)

Esztár: Gurzó B. – Jenei R. (Czeglédi Z.), Kun I., Vajas V., Pellei E., Okos T., Fekete B., Szilágyi Cs., Fekete Sz., Kádár B., Szabó L. Edző: Mándi László.

Létavértes: Fekete S. – Varga Gy., Derecskei L. (Borók K.), Laczkó I., Kovács B., Papp Z., Bora Z., Tóth L., Mázló D., Vónya P., Demján J. Edző: Kontor Gábor.

Gól: Pellei E., illetve Bora Z. Jók: mindenki, illetve mindenki Ifi: 1–1.

Mándi László: Ha kivesszük hátulról féket, egyből jobban megy a csapatnak. A mai nap az ifié. Isten éltesse Papáját.

Kontor Gábor: Először is örülök, hogy megúsztuk komolyabb sérülés nélkül a mérkőzést. Sikerült nyomást gyakorolnunk az ellenfélre, helyenként tetszetősen futballoztunk, de a helyzetkihasználással még mindig hadilábon állunk.

Nagyrábé Petőfi SK–Báránd KSE 6–1 (3–1)

Vezette: Pallai Zs. (Nagy L.)

Nagyrábé: Jónás B. – Kovács A., Szabó P., Kunkli B. (Bodnár P.), Vincze Cs. (Szabó T.), Faragó L., Balogh M. (Balogh R.), Mészáros I. (Ötvös A.), Ferenczi L. (Nagy J.), Johan Gy. (Bende T.), Gál M. (Jónás G.) Edző: Tóth Péter.

Báránd: Tóth S. – Török D., Faragó B., Csóka G., Láposi T., Taricska G., Vincze R., Török Zs. (Bodó L.), Nagy Z., Vass R., Papp B. (Petrezselyem T.) Edző: Bodó Lajos.

Gól: Johan Gy.(2), Ferenczi L.(2), Balogh M., Jónás G., illetve Csóka G. Jók: senki Ifi: 3–0.

Tóth Péter később nyilatkozik.

Bodó Lajos: Egy nagyon sportszerű mérkőzésen megérdemelten nyert a hazai csapat. Ma egy Vincze Csabával mindenképpen jobbak voltak. Sajnos nem tudtuk megismételni azt az összeszedett játékunkat, amit az előző két hétben nyújtottunk, és 1–1-nél a Török Zsolti kényszerű kiválása is érzékenyen érintett minket, mihamarabbi gyógyulást kívánunk neki. Köszönjük szépen a mérkőzés utáni vendéglátást Bodnár Andrásnak, Virág Gyurinak és Lévai Zsolt barátomnak. A Nagyrábé csapatának gratulálok az alapszakasz megnyeréséhez és további sok sikert, valamint kívánom nekik, hogy jussanak fel a megyei első osztályba. Mi az alsóházban folytatva mindent megteszünk azért, hogy minél előrébb végezzünk.

Konyári SE–Nádudvari SE 5–0 (3–0)

Vezette: Kovács Á. (Gálfi F.)

Konyár: Nagy B. – Csuka Zs., Tamási G., Horváth Á., Czibere B., Tamási S. (Rézműves K.), Lakatos R., Erdelics T., Mészáros K., Lakatos G., Horváth Gy. Edző: Czibere Tibor.

Nádudvar: Posta N. – Czirbusz B., Barató G., Komáromi B. (Somogyi R.), Székely Z., Varga Zs. (Ludman S.), Kiss A. (Cseke Zs.), Nagy Cs., Nagy G., Varga D. (Hirzics L.), Forgó S. Edző: Gere Csaba.

Gól: Lakatos G.(2), Tamási G., Horváth Á., Horváth Gy. Jók: senki Kiállítva: Czirbusz B. Ifi: 1–4.

Czibere Tibor később nyilatkozik.

Gere Csaba: Már a 2. percben gólt kaptunk, majd negyedóra után egy téves döntés után kiállították egyik játékosunkat, ami megfogta a csapatot. A szünetben rendeztük sorainkat, tíz emberrel is egyenrangú ellenfelek voltunk, helyzeteink voltak, de sajnos a kapufáról is a kapus kezébe pattant, a hazaiaknak pedig minden bejött. Nem ennyi volt a meccsben, de ebben a szélcsendes időben is volt egy kis szembeszél, fizethetünk a lapok után a szövetségnek…

