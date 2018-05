Ha kell, felveszi a kesztyűt az ifjú debreceni reménység

Sorra szállítja az eredményeket a Debreceni Sportcentrum-Sportiskola (DSC-SI) ifjú reménysége, Gál Kincső. A 14 éves úszóhölgy már többször bizonyította tehetségét, junior Eb-n is szerepelt, nem is akárhogy. Debrecen egyik új csillaga mesélt a Naplónak a kezdetekről, a mindennapi kihívásokról, és a terveiről is.

– Mindig is sportoltam valamit, több mindent kipróbáltam, de végül az úszás fogott meg leginkább. Például vívtam is, úgy képzeltem, vívó leszek, ám a vízben érzem igazán otthon magam. Igaz, hogy ez a sportág elég monotonnak mondható, pláne a hosszútávúszás, azonban ez engem nem zavar, jól bírom az egyhangúságot. Szeretem az uszodai közeget, az edzőmmel, Kovács Ritával és a szakosztályvezetővel, Bodor Richárddal remek viszonyt ápolok, megtaláltam a helyem – kezdte Gál Kincső, akit a DSC-SI megválasztott szakosztálya legjobbjának, és a tavalyi év női utánpótlás sportolójának is.

Teszi a dolgát

Nem is csoda, hogy elismerték Kincső teljesítményét, hiszen fiatal kora ellenére halmozza a jobbnál jobb eredményeket. Nemrégiben a csehországi, négy nemzet úszóit felvonultató Olimpiai Reménységek versenyén 800 gyorson második, míg 400 gyorson a harmadik helyen csapott célba. Ezután a Békéscsabán rendezett Medencés Hosszútávúszó Országos Bajnokságon is két érmet szerzett: az U14-U15-ös korosztályban 1500 gyorson ő állította meg először az órát, 5000 méteren pedig szintén dobogóra állhatott, annak is a második fokára. De ez csak néhány a listájáról. Nála is érdeklődtünk, eddig mire a legbüszkébb, és mit szeretne még elérni.

– Tavaly a nyíltvízi junior Európa-bajnokságon való szereplés óriási élményt nyújtott, a váltóval ezüstöt, egyéniben bronzot szereztem. Eddig az a verseny viszi a pálmát. Ebben az évben is szeretnék kijutni a junior Eb-re, ahol úgy tervezem, kvalifikálom magam a junior világbajnokságra. Ezek a rövidtávú céljaim, bízom benne, hogy a fejlődésem töretlen marad, és a felnőttek között is kiemelkedőt tudok majd nyújtani – reménykedett a fiatal sportolóhölgy.

Mindig is fontos szerepet töltött be Debrecenben a sport, többek között az úszás. Risztov Éva révén olimpiai bajnoka is van a városnak, az utóbbi időben viszont úgymond eltűntek a felnőtt „vízszelők” a megyeszékhelyről. Gál Kincső korosztálya az, mely felnőve ismét szép sikereket szállíthat a cívisvárosnak. De vajon mennyire nyomasztó ez a teher?

Szeretnék megfelelni az elvárásoknak, de igazán nem gondolok erre, teszem a dolgom, nem stresszelem magam pluszban, mert abból nem sülhet ki semmi jó”

– fogalmazott Kincső, akitől azt is megkérdeztük, hosszú úszásai alatt mi szokott az eszében járni. – Öt kilométert körülbelül egy óra alatt lehet teljesíteni, így bőven van időnk gondolkodni. Nyilván közben figyelek a levegővételre, és egyéb technikai dolgokra, de sok minden kavarog bennem olyankor. Szerencsére ahogy egyre jobban beleszokok ebbe az egészbe, már nem nagyon szoktam izgulni.

Van miből meríteni

A fejlődésért sok mindent fel kell áldozni, ezt Kincső is jól tudja. – Reggelente ötkor kelek, mivel hattól már edzésem van, onnan megyek iskolába. Délután kettőtől kondis tréning vár rám, majd irány újra a víz. Emellett vannak napok, mikor különóráim is vannak, este érek haza, megvacsorázom, és jöhet a tanulás. Nem érzem tehernek, szeretem ezt az életet, azért csinálom, mert kedvemre való. Persze arra is tudok időt szakítani, hogy a barátaimmal találkozzak, moziba szoktunk járni. Ha ki akarok kapcsolni, olvasok, zenét hallgatok, a kutyánkkal játszok – részletezte.

Kiderült, a DSI versenyzője az élsportot is komolyan gondolja, ugyanakkor a civil életben is vannak tervei, a jogi egyetemre vágyik. Gál Kincső jelenleg a debreceni Huszár Gál Gimnáziumba jár, egyéni tanrendben tanul, és mint mondja, nagyon szereti az iskoláját, ahol nagyon segítőkész és támogató közegben lehet.

Természetesen a mélypontok őt sem kerülik el.

Néha persze én is érzem, hogy elegem van mindenből, de ilyenkor végiggondolom, mik is a céljaim, és mit miért teszek.”

– Ha kimerültem, van miből merítenem, a szüleim, a barátaim és nem utolsó sorban keresztény hitem támaszt nyújtanak számomra. Emellett több klasszis sportolót is követek a különböző közösségimédia-felületeken, látom, hogy ők is hasonló problémákkal küzdenek, a posztjaikból sokat tanulhatok, inspirálóak számomra.

Mint ismert, a nyíltvízi úszás velejárója a verekedés, kíváncsiak voltunk, Kincső hogyan kezeli ezeket a szituációkat. – A rugdosódás, ütések hozzátartoznak ehhez a sportághoz. Én nem szoktam kezdeményezni, nem az a típus vagyok, de ha kell, állok elébe, felveszem a kesztyűt.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA