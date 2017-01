Ha kell, a tanyákon a fát is felhasogatják a gondnokok

A megyehatár melletti kis községhez, Újszentmargitához több külterület is tartozik. Ezek közül Tukán és Bödönháton a mai napig laknak emberek. Az előbbi körülbelül nyolc kilométerre, míg az utóbbi mindössze két kilométerre van a központi településtől. Csetneki Csabától, Újszentmargita polgármesterétől megtudtuk, hogy az ott élő körülbelül hetven embernek teljesen más az életvitele, mint a községben élő többi lakosé.

Ez a tél nem olyan tragikus, ahogyan azt sokan állítják.

Csetneki Csaba

Járda- és ivóvízhálózat

A külterületeken lakók a mezőgazdaságban dolgoznak, állattenyésztéssel és növénytermesztéssel foglalkoznak. Vannak azonban közöttük közmunkások, nyugdíjasok, és olyanok is, akik Tiszaújvárosba járnak át dolgozni. Tukára és Bödönhátra is aszfaltos út vezet, járdahálózatot épített ki az önkormányzat. 2014-ben fejeződtek be az ivóvíz rekonstrukciós munkálatok Újszentmargitán, ezek a lakott külterületeket is érintették.

Ezeket természetesen pályázati pénzekből finanszírozták. Sajnos elég nehéz külterületen építési engedélyt szerezni, így leginkább csak a mezőgazdaságot tudja fejleszteni az anyatelepülés.

Ugyanaz a szociális ellátás

Pályázni is csak ilyen irányban lehet, főleg, ha a külterületeken is felújítást terveznek, ugyanis Tukán és Bödönháton nincsenek önkormányzati épületek – foglalta össze a polgármester.

A polgármester elmondta, az ottani lakosoknak is kijár minden, amit a település nyújtani tud. – A szociális juttatások számukra is elérhetőek, szociális tűzifára is jogosultak. Az idősek számára Tukán és Bödönháton is elérhető a házi segítségnyújtás. Ennek értelmében a segítőink nemcsak Újszentmargitán, hanem a két külterületen is ellátják az öregebb lakosokat. Emellett falu és tanyagondnoki szolgálat is működik, ők folyamatosan ellenőrzik, hogy minden rendben menjen. Segítenek a háztáji dolgokban, minden olyat elintéznek, amit az idősek nem tudnak. Míg óvodások és iskolások is laktak a külterületeken, addig az ő utaztatásukat is megoldottuk az iskoláig, óvodáig, esetenként az orvosig. A kábeltévé és az internethálózatot is kiépítettük, így erről sem kell lemondaniuk a lakosoknak. Látható, hogy igyekszünk egyenlő feltételeket biztosítani mindenki számára. Manapság ezek már nem luxus dolgok, mindenkinek kijárnak – tájékoztatott Csetneki Csaba.

Télen sem megy máshogy

A polgármester beszélt arról, hogy a hideg időben is ugyanúgy állnak a külterületen élők rendelkezésére, bármilyen problémával nyugodtan fordulhatnak hozzájuk.

– A mostani tél nem olyan tragikus, mint ahogy azt sokan állítják. Legalábbis nekünk eddig senki nem panaszkodott. Tüzelőt biztosítunk, ha az idősek igénylik, a gondnokok fel is hasogatják a fát. Mindenki elvégzi a saját feladatát, így az ottaniak is időben megkapják a kért segítséget. A két külterület soha nincs elvágva a külvilágtól, nem szenvednek hiányt semmiben. Igaz, úgy könnyebb ellátni mindent, hogy folyamatosan jelen vagyunk. Nem gyűlnek fel a feladatok, egy nagyobb havazás, de a hideg sem okoz így káoszt – zárta a polgármester.

