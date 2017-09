Ha jól megy a futball, akkor jöhet a meghívó

Nem mindennapi bravúrt hajtott végre a magyar U21-es labdarúgó-válogatott a múlt péntek este Paderbornban: a mieink Zsótér Donát és Vida Máté remekbe szabott góljaival 2–1-re legyőzték az Európa-bajnok németeket felkészülési mérkőzésen. A nemzeti együttesünk keretében ott volt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő 20 esztendős játékosa, Haris Attila is, aki a 62. percben állt be Vida helyére.

Két győzelem

A középpályás a válogatottnál eltöltött 10 napról beszélt először. – Nagyon jól éreztem magam a csapattal, már csak azért is, mert egy év után hívtak be újra a keretbe – nyilatkozta a Naplónak Haris. – Új hadrendet igyekeztünk elsajátítani az edzőtáborban, ami úgy vélem, sikerült is többnyire, ezt mutatja a németek elleni siker és a keddi, Málta felett aratott Eb-selejtezős győzelmünk is – utalt arra a futballista, hogy a héten már tétmeccsen kellett bizonyítania a gárdának. – Németországban nem volt túl sokat nálunk a labda, próbáltuk lezárni a területeket és veszélyes kontrákat igyekeztünk vezetni.

Az edzők elégedettek voltak mindenki teljesítményével, igaz, mi a pályán annyira nem éreztük, hogy ennyire jók vagyunk, ám az eredményt nem kell magyaráznunk”

– fogalmazott Haris.

A balmazújvárosi labdarúgó a keddi, Málta elleni 2–1-es győzelmet csak a lelátóról nézhette végig Gyirmóton. – Szerettem volna játszani, de valahol sejthető volt, hogy ezúttal kimaradok, mert a helyemen az a Vida Máté szerepel, aki már háromszor volt a felnőtt válogatott tagja. Azt pedig tudtuk, ha esetleg cserélnünk kell, akkor inkább a támadósorban kell frissíteni. Málta ellen a 91. percben szereztük meg a győztes gólt, igaz, üres kapuval szemben is maradt ki ziccerünk és kétszer a lécet találtuk el, ezért volt nehezebb meccs. Van még kilenc találkozó az Eb-selejtezők során, igyekszem minél több mérkőzésen ott lenni a csapatban. Ehhez persze az kell, hogy a Balmazújvárosban jól menjen a futball hétről hétre, nekem és a csapatnak is.

HBN

Névjegy

Születési dátum: 1997. január 23. (20 éves)

Születési hely: Szolnok, Magyarország

Állampolgárság: magyar

Magasság: 177 cm

Poszt: védekező középpályás

Klubjai: Ferencváros, Soroksár, Balmaz Kamilla Gyógyfürdő

