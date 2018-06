Ha győz a Balmaz, mindegy a többi eredmény

A 10., már bennmaradást jelentő helyen áll egy fordulóval a vége előtt a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő együttese az NB I-es tabellán, a narancssárga-feketéknek 35 pontjuk van, őket a Vasas és a DVTK követi 34, illetve 33 egységgel. Ugyancsak veszélyben van a Haladás (35) és a Mezőkövesd együttese (37), utóbbi két gárda éppen egymás ellen vív meccsen szombaton. Újvárosra a Fradi látogat, a Vasas a Honvédhoz megy, míg a DVTK a Videotont fogadja.

A Balmazújváros honlapja összeszedte, milyen forgatókönyvek megvalósulása esetén maradhatna bent Horváth Ferenc alakulata.

Az első verzió egyértelmű: ha a Balmaz legyőzi a Ferencvárost, akkor nincs kérdés, egészen biztosan továbbra is első osztályú lesz a csapat.

Az iksz is jó lehet

Újvárosi döntetlen esetén is ünnepelhetnek a hajdú-bihariak, amennyiben a Vasas–Diósgyőr páros egyike sem nyer, vagy ha az egyik nyer, de a Haladás kikap a Mezőkövesdtől.

Még a vereség is jó lehet Sigér Dávidéknak, ha a Vasas is kikap Kispesten, a Diósgyőr pedig nem nyer a már bajnok Videoton ellen: ezek az eredmények is azt jelentenék, hogy a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő ősszel is az OTP Bank Ligában szerepelhet.

A 33. forduló találkozóit szombaton, egységesen 19 órától rendezik meg.

HBN

