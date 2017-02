Ha gazdagszanak is, nem látványosan teszik

Különösebben nem szaladt meg egyik Hajdú-Bihar megyei ország­gyűlési képviselőnek sem 2016-ban – már ha hihetünk az általuk leadott vagyonnyilatkozatnak, amelyeket szerdán hoztak nyilvánosságra.

A bevallott adatok alapján a legszegényebbnek Bangóné Borbély Ildikó (MSZP) tűnik, akinek se ingatlana, se nagy összegű ingósága, ellenben még mindig 1,8 millió forintos tartozást nyög.

A jobbikos Kulcsár Gergelynek sem lett sokkal kevesebb a diákhitele, még 1,9 milliót kell törlesztenie. Egy autóra valót azonban csak talált a bukszában, tavaly február óta egy Hyundai H1-es mikrobusszal járhat.

Kósa Lajos (Fidesz-KDNP) korábbi polgármester is „feltörhette” a malacperselyt, ugyanis egy BMW-motorral gyarapodott.

Pusztán a 2016-os vagyonnyilatkozatok alapján nincs oka Orbán Viktor miniszterelnöknek urizálás miatt megfeddnie a Fidesz-KDNP hajdú-bihari képviselőit – de az ellenzékieket sem. Noha a kormányfővel ellentétben nem léptek az elszegényedés útjára, egyiküket sem rántja mélyebbre az adósságörvény, és fontosabb ingatlantól, vagy nagyobb értékétől sem szabadult meg senki. Így aztán inkább a stagnálással, másoknál kisebb-nagyobb mértékű gyarapodással írható le a „kilencek” anyagi helyzete – legalábbis a közölt adatok alapján.

Az államtitkári pozíciójától elbúcsúzott Tasó Lászlóról (Fidesz-KDNP) – aki tavaly a direkt36 tényfeltáró cikke után pontosítani kényszerült vagyonnyilatkozatát – például kiderül, hogy a tartozása kevesebb, mint egy évvel korábban, földjei után pedig több mint 1,5 millió forintnyi állami és uniós támogatáshoz jutott.

Párttársa, a pedagógusi munkáját a képviselőség miatt szüneteltető Bodó Sándor is kevesebbel tartozik (300 ezerrel, 2,6 millió forint), és a megtakarítása is némiképp gyarapodott (6,3 millió forintra). Nem hanyagolja viszont a tudományos munkáját az egyik legaktívabb helyi képviselő, dr. Pósán László (Fidesz-KDNP). Publikációi és szerkesztői teendői bruttó 350 ezer forintot jövedelmeztek számára, emellett a béremelés miatt a havi bruttó 427 ezres docensi fizetésnek is örülhet a képviselői illetményen kívül.

Dr. Tiba István (Fidesz-KDNP) egy valamivel több, mint 6 milliós pénzintézeti tartozásról vallott, de egy 4,5 milliós, úgynevezett más szerződés alapján fennálló pénzkövetelés is szerepel a neve mellett. A szintén a frakcióhoz tartozó Vitányi István 5 ezer eurónyit faragott egy magánszemély felé fennálló tartozásán, így már csak 25 ezerrel adós. Egy évvel korábban még egy pénzintézetnél is volt hitele (1,6 millió forint), azt visszafizette. Kósa Lajos – ahogy címlapunkon írtuk, egy BMW motort vásárolt a másik mellé, de az orrkiülős motorcsónaktól sem vált meg – és Halász János (Fidesz-KDNP) viszont jelentősebben gyarapodott. Utóbbi a már meglévő, 143 négyzetméteres debreceni lakás, garázs és a hozzá tartozó 609 négyzetméteres udvar; egy társasházi 14 négyzetméteres garázs, illetve a 100 négyzetméter szolgalmi út mellé egy újabb, 68 négyzetméteres lakást vásárolt 2016-ban.

Hozzá képest a miniszterelnök kifejezetten szerény vagyoni helyzetről, az egy évvel korábbi adatokhoz képest kevesebb ingatlanról és pénzről vallott. Nyilatkozata szerint felerészben tulajdonosa egy budapesti, hegyvidéki társasházi lakásnak, valamint egyedüli gazdája a 2013-ban vásárolt felcsúti otthonának. A feleségével közös számláján pedig 742 ezer forint szerepel.

HBN–SZZSL

Debrecen – A 2016-os vagyonnyilatkozatok kapcsán arról kérdeztük az utca emberét, mennyire érdekli politikusaink anyagi helyzete.

Budapest – Az országgyűlési képviselők közül van, aki autóvásárlással kezdte az idei évet, más márkás régi karórát vett, egyesek ingatlanba fektették pénzüket és vannak olyan képviselők is, akik eladósodtak tavaly – derül ki a parlament honlapjára szerdán felkerült vagyonnyilatkozatokból.

