Ha elkészül az űrközpont…

Nincs még testvértelepülése a kistelepülésnek. Ám ez – tudtuk meg Mikó Zoltán polgármestertől – nem sokáig lesz így, hiszen várhatóan tavasszal a Kisvárda melletti Gyulaházával partnertelepülési együttműködésről szóló szerződést írnak alá.

Virágok a mi megyénkből

– A főleg a névazonosság alapján kialakult együttdolgozásunk eredményeként nevelési, oktatási, kulturális és gazdasági kapcsolatokban gondolkodunk – mondja a Tiszamenti falu polgármestere. – A kulturális már most megvan, hiszen a két település hagyományőrző- és kulturális csoportjai, például a tánccsoport, a citerazenekar, kölcsönösen járnak egymás rendezvényeire. A gazdasági is alakulóban van, mégpedig a közmunka program talaján. Árukat, kész termékeket cserélünk majd. Például Gyulaházát Tiszagyulaházán termesztett virágokkal díszítik, parkosítják. A villanyoszlopokra futómuskátlik kerülnek. Az oktatási- és a nevelési intézményeink közötti kapcsolat pedig nem csak a szakmai együttműködésben merül majd ki, hanem, ha Gyulaházán elkészül a hazai űrközpont, oda ellátogatnak a tiszagyulaházi gyerekek is.

HBN–KZS

VISSZA A KEZDŐOLDALRA