Ha egyedül karácsonyozunk…

Az ünnepnapokat nehéz egyedül megünnepelni, ilyenkor előjönnek a régi emlékek, a szeretteinkkel töltött közös karácsonyok. A rokonok, ismerősök is nagyon hiányoznak, függetlenül attól, hogy miért nincsenek velünk.”

– Haláleset, betegség, nehéz szociális helyzet, vagy éppen a külföldre költözés is okozhatja az egyedüllétet; a lényeg, hogy hiányzik a közösen átélt ünnep élménye, hangulata – mondta el Berényi András, a Debreceni Egyetem Mentálhigiénés és Esélyegyenlőségi Központjának vezetője.

Ne csak várjunk!

A szakember arra hívta fel a figyelmet, hogy a magányosság érzése többféle módon oldható, ha nem passzívan elvárjuk, hogy majd valaki ránk nyitja az ajtót, hanem mi is nyitott szívvel fordulunk embertársaink felé.

Jusson eszünkbe, hogy sokan mások is egyedül vannak! Keressük a társaságukat: a szomszédét, régi lakótársét, az iskolai osztálytársét, távoli rokonét; így nemcsak nem leszünk egyedül, hanem nekik is örömet szerzünk!”

– Mozduljunk ki az otthon melegéből: menjünk el templomba akkor is, ha nem vagyunk hívők, mert ott is találkozhatunk ismerősökkel. Sok helyen szerveznek ünnepségeket, rendezvényeket, amelyeken mi is részt vehetünk. A karitatív szervezetek jótékonysági programjaiba segítőként is kapcsolódjunk be! Így amellett, hogy emberek között vagyunk, még hasznos tevékenységet is végzünk. Ha pedig egészségi állapotunk miatt a lakáshoz vagyunk kötve, jusson eszünkbe, hogy van telefonon elérhető segítség ilyen helyzetekre: civilszervezetek és egyházak által működtetett, ingyenesen hívható lelkisegély szolgálatok – sorolta Berényi András.

Az esetben pedig, ha külföldön élnek hozzátartozóink, a Skype segíthet: ha kommunikálunk velük, beszélgetünk, látjuk az arcukat, az sokat enyhíthet hiányukon – mondta a szakember. Úgy véli, ehhez még hozzájárulhat, ha olyan emberekkel töltünk együtt időt, akik szintén ismerik távol lévő szeretteinket.

– Csengessünk be a szomszédba, vigyünk egy tál sütit, és kívánjunk kellemes ünnepet másoknak! Így mi is szerezhetünk szép pillanatokat embertársainknak – zárta Berényi András.

„Segítőkéz” Lelkisegély Telefon­szolgálat, Debrecen: 116-123 (Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből éjjel-nappal ingyen hívható.) CARITAS Telefonos Lelki Elsősegély Szolgálat: 06/80-505-503 (Este 6-tól reggel 6-ig, vezetékesről hívható, ingyenes.)

