Ha adunk, többet kapunk

Az ünnepi fények, a gyertya lángja felmelegítheti a lelkünket is, hiszen a borongós, sötét, búskomor időben még inkább felértékelődik a fény jelentősége. A tűznek, a lobogó lángnak ugyanis varázsa, erőteljes szimbolikája van.

A legelső rituális tárgy, amiről tudomásunk van, egy mintegy 70 ezer éves kígyó alakú természetes sziklaképződmény, rajta ember véste cikcakkos rovásokkal, körülötte a tűz nyomaival. Feltételezhető, hogy a lángok játékának hatására a kő szinte életre kelt a sötét barlangban. Ugyanakkor a természetes fény melegebb mesterséges világításunknál – mondta el érdeklődésünkre dr. Frecska Ede, a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Kar, Pszichiátriai Tanszék egyetemi docense, aki rátért a karácsonyra, avagy a szeretet ünnepére is.

Ne muszájból tegyük

Az oxitocin a kötődés, a személyhez kötött szeretet hormonja. Sok szempontból eltér a „vak, bezúgós” szerelem hormonjától (pontosabban annak agyi közvetítő anyagától) a fenetilamintól, amely nem az imádat reális tárgyához, hanem inkább a bennünk róla kreált képhez, a „vetítéshez” kapcsolódik. A fenetilamin egy személyhez köt, az oxitocin mindenkihez, akit szeretünk. Ha a karácsonyra nem muszájból, hanem szeretetből készülünk fel, akkor alappal feltételezhetjük, hogy „turbózik” abban, aki ad és abban is aki kap. Ha „előfeszítjük”, azaz minél többet invesztálunk szeretetből és szeretetbe az advent alatt, akkor még inkább. A szeretetből fogant ajándékozás, felkészülés arra, hogy örömet okozunk másoknak, az a fentiek alapján bennünket is boldogít. Az örömet okozni öröm és a „szeretve vagyok” hormonjáról van szó.

– Ne függesszük fel a hétköznapok stressze elleni védekezést és az ünnepeket ne stressznek, inkább eustressz­nek (Selye János kifejezése a kedvező hatású stresszre) fogjuk fel. Keressük az örömforrásokat, a boldogság-generátorokat: úgynevezett közös, minőségi időtöltést a családdal, főként a gyerekekkel, önfeledten áldozni a hobbijainknak, énekelni, mozogni, sportolni, sétálni a természetben, stb. A mozgások közül a tánc az egyik legörömteljesebb. Pláne, ha még éneklünk is hozzá – fogalmazott Frecska Ede.

Elmondta, fontos szempont, hogy az ünnepek után is megőrizzük a szeretetteljes hangulatot. – Hála, megbocsátás, áhítat, kegyelem, irgalom, áldás, megváltás. Karácsonykor gyakran emlegetjük ezeket a mély érzelmeket. Éljük meg az ünnep elmúltával is, és gyakoroljuk. A hálát például úgy, hogy elalvás előtt gondoljuk át, mi örömteli ért aznap bennünket és kitől, mitől eredt. Ne csak a kolosszá­lisra utazzunk (amúgy is ritka), a látszólag kicsi az igazán lényeges, mert azzal tesszük fogékonnyá magunkat. A megbocsátást pedig úgy, hogy gondoljunk az ellenünk vétkezőkre, meg arra, hogy táplált haragunk bennünket emészt, nem a másikat, aki esetleg már nem is él. A hálára való képesség a boldogság, a megbocsátás pedig a lelki béke záloga.

– Vass Kata –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA