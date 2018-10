Le-Petit DSC–Földes KSE 1–2 (0–1)

50 néző Vezette: Darányi A. (Török Cs., Katona L.)

Debrecen: Nagy B. – Szabó G. (Kovács Kr.), Kovács Ke., Molnár B., Balázs Á., Tóth Cs. (Nagy M.), Dobrán Cs., Gorzsás I., Répási J., Lakatos A., Fehér J. Edző: Nagy Róbert,

Földes: Horváth Zs. (Pikó M.) – Bíró B., Bakonyi J., Nagy S., Sándor R., Király P., Mészáros T., Dede I., Faragó R., Vincze N., Balogh R. Edző: Bakonyi János.

Gól: Gorzsás I., illetve Vincze N., Bíró B. Jók: Lakatos A., Balázs Á., Molnár B., Nagy B., Fehér J., illetve Mindenki Ifi: 0–1.

Nagy Róbert: Gratulálok a Földes csapatának a győzelemhez. Nem elfogultságból mondom, de a támadósor kivételével minden poszton jobbak voltunk, de hát sajnos ezért pont nem jár. Vendégeink a kevés helyzetükből rúgtak szép gólt, mi a sok ziccerből csak egyet, így ismét nulla ponttal zártuk a napot. Ha a zászlót nem nekünk húzzák fel, legalább csak a kötelét foghatnánk meg egyszer. Ha a ziccereket berúgjuk nekünk is lobogni fog a zászlónk. További sok sikert kívánok a Földes csapatának.



Fotók: Molnár Péter

Bakonyi János: Ezen a mérkőzésen az egyenlő erők küzdelméből a szerencsésebb csapat szerezte meg a három pontot. További sok sikert a Debrecen csapatának. Hajrá Földes!

Báránd KSE–Nagyrábé Petőfi SK 0–2 (0–0)

100 néző Vezette: Dobi Zs. (Csiszár K., Péter A.)

Báránd: Tóth S. – Forgó S., Csóka G., Dan G., Szalóczi Z., Török Zs., Vass R., Faragó B., Juhász K. (Láposi T.), Taricska G., Gali R. Edző: Bodó Lajos.

Nagyrábé: Nagy J. – Kovács A., Szabó P., Kunkli B., Vincze Cs. (Szabó T.), Faragó L., Mészáros I., Jónás G. (Ötvös A.), Johan Gy. (Tiba K.), Gál M. (Osváth Cs.), Balogh R. (Bende T.) Edző: Tóth Péter.

Gól: Gál M., Faragó L. Jók: Gali R., Faragó B., Csóka G., illetve Mindenki Kiállítva: Balogh R. Ifi: 1–3.

Bodó Lajos: Szeretném megköszönni a játékosaimnak, hogy a mai munkanapon mindent elkövettek azért, hogy itt legyenek a mérkőzésen és nemcsak itt voltak, hanem mindent meg is tettek azért, hogy méltó ellenfelei legyünk az eddig veretlen Nagyrábé csapatának. A gyors vendégcsapatot jól levédekeztük, egy szögletnél viszont figyelmetlenek voltunk és ezzel el is dőlt a mérkőzés. Négy meccses veretlenségünk szakadt meg ezzel. Sok sikert kívánok a Nagyrábé csapatának és azt kívánom, hogy érjék el céljaikat és jövőre egy osztállyal feljebb folytathassák. Gratulálok a csapatomnak is. Hajrá Báránd!

Tóth Péter: Küzdelmes mérkőzésen, nagyon rossz talajú pályán, egy védekezésre berendezkedő csapat ellen, ha nehezen is, de megérdemelten megszereztük a három pontot. Gratulálok a csapatnak, hogy gyenge játékkal is eredményesek voltunk. További sok sikert kívánok Bodó Lalinak és a bárándi csapatnak.

Nádudvari SE–Konyári SE 3–1 (0–1)

100 néző Vezette: Orosz J. (Muszka Z., Hajdú I.)

Nádudvar: Dobi A. – Somogyi R., Czirbusz B., Barató G., Cseke Zs., Hirzics L., Székely Z., Kiss A., Nagy G., Ludman S., Rásó P. Edző: Gere Csaba.

Konyár: Horváth Gy. – Rézműves E., Tamási G., Csuka Zs., Czibere B., Tamási S., Bakk I., Lakatos G., Erdelics G., Horváth Á., Rézműves K. Edző: Czibere Tibor,

Gól: Székely Z., Kiss A., Ludman S., illetve Horváth Á. Jók: Mindenki, illetve Mindenki Ifi: 5–0.

Gere Csaba: A mérkőzés elején elbambultunk, a bekapott gól után viszont folyamatosan magunkra találtunk, több helyzetet is kialakítottunk, de hadilábon álltunk a kihasználásával. Szünetben kissé átalakítottuk a csapatot, az eredményességen is javítottunk, megfordítva a mérkőzés állását. Örülök, hogy a cserék jól szálltak be, sokat jelent, ha hasonló kaliberű, egyben friss játékosokat tudok a pályára küldeni. Varga Dávidnak ha nem is sikerült betalálnia, de három pontot tettünk a születésnapi tortájára…

Czibere Tibor: Az első félidőben viszonylag odaadtuk a mérkőzést, megszereztük a vezetést és több lehetőségünk is volt, de sajnos ezeket nem használtuk ki. A második félidőben sajnos a csapatom az öltözőben maradt. Az ekkor elkövetett hibáinkat a hazai csapat kegyetlenül kihasználta.

Létavértes SC 97–Blondy FC Esztár 3–2 (2–2)

100 néző Vezette: Gyarmati I. (Darányi B., Kertész F.)

Létavértes: Fekete S. – Vónya P. (Kovács B.), Bora Z., Jónás D., Papp Z. (Szabó Zs.), Balogh J., Demján J., Bárány P. (Tóth L.), Laczkó I., Mázló D., Balogh K. Edző: Kontor Gábor.

Esztár: Gurzó B. – Mándi L., Jenei R., Kun I., Vajas V., Sanyó Sz., Okos T., Fekete B., Szilágyi Cs., Fekete Sz., Kádár B. Edző: Mándi László.

Gól: Vónya P., Balogh J., Bora Z., illetve Mándi L., Fekete B. Jók: Laczkó I., Balogh K., Mázló D., Balogh J., illetve Senki Ifi: 3–2.

Kontor Gábor: Örülök annak, hogy győzelmet arattunk. Remélem, hogy a fiúk ezentúl élvezni is fogják a futballt, ha így lesz sokkal könnyedebb győzelmeket zsebelhetünk be.

Mándi László: Elnézést.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA