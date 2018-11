Idén már négyéves hagyományra tekint vissza a nyírségi településen az egykori sporttárs, Szabó György emlékére életre hívott sakk­emlékverseny. A Szmír Mihály által szervezett viadalon első évben csak a hazaiak vettek részt. A verseny népszerűségét igazolja, hogy minden évben bővül a játékosok köre, idén a helyieken kívül Hajdúsámsonból, Érmihályfalváról, Nagyrábéról és Nyíradonyból összesen 45 versenyző ült táblához.

Egyre többen

A vendégeket, valamint a nyíracsádi színekben mintegy húsz évig sakkozó Szabó Gyuri bácsi egykori társát, Fekete Ágnest először Szmír Mihály szervező köszöntötte, majd dr. Nagy János polgármester szólt a versenyzőkhöz. – Szabó Gyuri bácsi nem halt meg, csak elment. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy minden évben egyre többen vesznek részt az emlékére rendezett versenyen – mondta a polgármester, majd kiemelte és megköszönte Szmír Mihály szervező munkáját, és jó versenyzést kívánt mindenkinek.

Fekete Ágnes is köszönetet mondott a résztvevőknek, hogy ennyi év után is életben tartják Szabó György emlékét. A viadal bírája ezúttal Hercz Richárd volt, aki ismertette a régi érvényű és a legújabb szabályokat is, majd kattantak a versenyórák, és kezdetét vette a már jól ismert, kilencfordulós, svájci rendszerű verseny. Az ebédet követően az eredményeket késő délután hirdették ki. A díjakat Kedves György, a helyi sportegyesület elnöke adta át.

HBN

Gyerek egyéni

1. Simon Ábel (Nyíracsád), 2. Mertin János (Nyíradony), 3. Kiss Marcell (Nyíradony)

Felnőtt egyéni

1. Herczeg László (Nagyrábé), 2. Balogh Csaba (Nagyrábé), 3. Major Norbert (Nyíracsád)

Felnőtt csapat

1. Nagyrábé (Herczeg László, Balogh Csaba, Szabó Lajos, Vass László)

2. Érmihályfalva (Gulácsi Mihály, Kozma Károly, Kovács István, Diószegi Ákos)

3. Nyíracsád ( Major Norbert, Kovács Attila, Kerti László, Aranyász Róbert)

Legeredményesebb nyíracsádi játékos: Major Norbert

VISSZA A KEZDŐOLDALRA