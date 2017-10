Gyújtóval és telefonkábellel kínozta meg barátnője hörcsögeit

A Kentben élő, Lewis Fox névre hallgató vádlott a kisállatok egyikét addig hajigálta a falhoz, amíg az elpusztult, egy másikat telefonkábellel fojtott meg, a harmadikból pedig egészen egyszerűen kicsavarta az utolsó leheletet – írja a Daily Mail. A bíróság előtt Fox bevallotta, hogy egy negyedik hörcsögöt is meggyötört, miután az megharapta a kezét. Úgy gondolta, a rágcsáló jobban kedveli kedvesét, mint őt, ezért haragra gerjedt és gyújtóval égette meg az állat apró lábait.

A 18 éves Jessica Bradbrook akkor vásárolta meg az első kedvencet, amikor Foxszal elhatároztak, hogy közös gyereket vállalnak. Kíváncsi volt rá, a férfi alkalmas-e arra, hogy egy másik lényről gondoskodjon. Nos, miután az állatkínzó egyetlen héten belül egyértelműen elbukott a teszten, a párocska természetesen szakított. Fox bevallása szerint senki és semmi iránt nincsenek érzései, még a saját anyját sem szerette. Jelenlegi barátnője ennek biztosan nem örül, már csak azért sem, mert éppen állapotos.

A fiatal férfi a tárgyaláson elismerte tettét, és az állatkínzásért kiszabható maximumot, azaz 5 évet kapott. A bűnlajstromán azonban nem csak ennyi szerepel. Barátnőjét is többször bántalmazta, egyszer például megégette cigarettával, de olyan is volt, hogy kést nyomott a nyakához. Arról nem is beszélve, hogy többször megcsalta kedvesét, akit sokszor ocsmány szavakkal illetett, folyton ellenőrzött és megszabta, milyen ruhát vehet fel.

A börtönbüntetésen túl 5 évre szóló távoltartást rendelt el a bíróság az exbarátnő javára, valamint Foxot eltiltották az állattartástól.

