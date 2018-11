Győztesen térnének haza a lokisták

A legutóbbi négy bajnokijából hármat megnyert, csupán a Fradi otthonában ikszelt a DVSC, amely szerdán a Magyar Kupában is továbbjutott Teskándon. Azaz kijelenthető, jó formában lévő gárda találkozik szombaton 17 órától (élőben: www.haon.hu) a Mezőkövesddel idegenben.

Ugyanakkor ha a vendéglátók legutóbbi, paksi találkozójától eltekintünk – ott 2–1-re győzött a tolnai együttes –, a Kövesd is jó szériát produkált az elmúlt meccseken. Tehát szép teljesítmény lenne győzelemmel távozniuk Herczeg András fiainak Borsodból.

Jó futballt játszanak

– Nagyon szívélyes fogadtatásban részesítettek bennünket a helyiek, amiért köszönettel tartozunk nekik – tért ki a szerdai, Teskánd ellen 3–0-ra megnyert kupamérkőzésre Herczeg András vezetőedző. – A srácokkal is elégedett voltam, hiszen a három gól mellett rúgtunk két kapufát és egy büntetőt is kiharcoltunk, bár az kimaradt. Akik sérülésből jöttek vissza, vagy esetleg eddig a második csapat keretében szerepeltek, megmutathatták magukat, vagyis jól szolgálta ezt a célt is a találkozó – mondta a tréner.

Vélhetően a szerdainál jóval nehezebb dolguk lesz a hajdúságiaknak a Mezőkövesd Zsóry otthonában, ahol bajnoki pontokra meg a játszma. – Nehéz meccsre számítok, mert nagyon jó futballt játszik az ellenfél – fogalmazott Herczeg. – Sokat és pontosan passzolnak a technikás, képzett labdarúgóik, de úgy vélem, mi is bizonyítottuk, hogy egységes gárdát alkotunk. Most is szeretnénk a saját játékunkkal előrukkolni, ám mindig figyelni kell az ellenfeleink erősségeire is, többek között ezért készülünk fel belőlük hétről hétre. Úgy vélem, mindkét gárda nyerni akar majd, s erre nekünk ugyanannyi esélyünk van, mint a házigazda kövesdieknek.

TN

A Vasast kapta a Loki a kupában Debrecen - Az MLSZ megtartotta a labdarúgó Magyar Kupa következő fordulójának sorsolását, amelyen a DVSC a jelenleg NB II-ben szereplő, de a feljutásért küzdő Vasast kapta - írja a dvsc.hu. A legjobb 32 csapat között is egy találkozón dől el a továbbjutás. Döntetlen esetén kétszer tizenöt perc ... Tovább a cikkhez

VISSZA A KEZDŐOLDALRA