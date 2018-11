Győztesen térhetett vissza Korhut Mihály

Nemzetek Ligája-selejtezőn lépett pályára a magyar válogatott csütörtökön este, és a Groupama Arénában, a mieink Villi Orbán és Szalai Ádám góljaival 2–0-ra nyertek.

A nemzeti csapatban kezdőként kapott szerepet a DVSC korábbi balhátvédje, Korhut Mihály, aki jelenleg a Hapoel Beer-Sheva légiósa. Korhut legutóbb tavaly novemberben ölthette magára a címeres mezt.

Újra alapember lett

– Természetesen nagyon jó érzésekkel jöttünk le a gyepről, mert nyertünk – nyilatkozta a Naplónak Korhut. – Véleményem szerint jól is játszott a csapat, az észteknek – az első percek fejesét leszámítva, amikor Dibusznak kellett védenie egy nagyot – nem volt veszélyes lehetőségük a kapunk előtt. Jó volt újra hazajönni, és örömteli volt csatlakozni a válogatotthoz egy év kihagyás után. Az is jól esett, hogy az első meccsen mindjárt a kezdőcsapatban vettek számításba, és sikerült győznünk is – mondta a futballista, aki a januári térdműtétje után nyolc hónapig nem léphetett pályára. – Hat-hét bajnokit játszottam le csupán a visszatérésem után, már csak ezért is nagyon boldog voltam, hogy behívott Marco Rossi szövetségi kapitány. Reménykedtem benne, hogy kezdek, szerencsére a szakmai stáb is így döntött. Még nem ez a legjobb formám, ahogy telik majd az idő, úgy leszek egyre ideálisabb állapotban – fogalmazott Korhut.

A védőről a nyáron olyan hírek keringtek, hogy könnyen lehet, elhagyja a Beer-Shevát, végül maradt és újra alapemberként szerepel a bajnokságban.

– Volt egy kis kavarodás, úgy volt, hogy klubot váltok, de végül maradtam és szinte minden mérkőzésen kezdő voltam eddig. Tehát minden a régi kerékvágásban halad – jelentette ki a labdarúgó, aki a nyáron történtek helyett inkább a válogatott jövőjéről kívánt beszélni.

– Egy év után sok új arccal találkoztam a csapatnál, már-már öreg vagyok a magam 30 évével! Összetartó, egységes a társaság, amely remélem, már vasárnap, a finnek ellen is sikeres lesz – utalt Korhut a Groupama Arénában 20.45-kor rendezendő NL-selejtezőre.

TN

