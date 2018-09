Győztes meccs után, könnyek között búcsúzott Horváth

Mint arról beszámoltunk, az NB II-es Balmaz Kamilla Gyógyfürdő vezetőedzője, Horváth Ferenc távozik a gárda éléről, és az NB I-es Haladás kispadjára ül át. A tréner a szerda esti, Monor elleni győztes bajnokin (1–0) búcsúzott el az újvárosiaktól, információink szerint a meccs után a vezetőség és Horváth megállapodott, így távozhatott. Horváth Ferenccel tartott két segédje, Szamosi Tamás másodedző és Borsos Vilmos kapusedző is, ők is a Halinál folytatják.

Úgy tudjuk, az újvárosi klub pénteken jelentheti be a távozó vezetőedző utódját.

Aláírtak

Csütörtökön a Haladás hivatalosan is bejelentette az új mester érkezését. „Horváth Ferenccel a bajnokság végéig kötöttünk szerződést” – olvasható Tóth Miklós ügyvezető igazgató nyilatkozata a haladas.hu-n. „Mivel a csapat az utolsó helyen áll a tabellán, nem is lehet más célunk, mint hogy bent maradjunk az első osztályban. Bízunk benne, új edzőnkkel a cél teljesíthető. Horváth Ferenccel együtt érkezik Szamosi Tamás másodedző és Borsos Vilmos kapus­edző, így a korábbi másod­edző, Pinte Attila mellett Jakab Csaba kapusedző is távozik. További változás nincs a szakmai stábban.”

Jól érezte magát

Egy videó is felkerült az internetre, melyben Horváth Ferencet búcsúztatják. A felvételen a távozó szakvezető is nyilatkozik: elmondja, nehéz szívvel intett búcsút, mert bár nem a Balmazújvárosnál keresett a legtöbbet, egyéb okok miatt mégis ezen a helyen érezte legjobban magát a pályafutása során. Ugyanakkor kritikát is megfogalmazott:

A feltételek nem adottak ahhoz, hogy egy komolyabb NB II-es csapatot csináljunk. Nincs szükség arra a szakmai munkára, amit mi képviselünk. Mióta a klubnak másfajta vezetése van, azóta semmi sem biztos.”

– Ez csak egy pár kiragadott gondolat Horváth Ferenctől, aki ugyanakkor a helyieknek megköszönte azt a sok szeretetet, amit kollégáival kaptak.

Dr. Tiba István, korábbi klub képviselő bár a nyáron otthagyta a csapatot, még mindig szívügye a balmazújvárosi sport. Megkeresésünkre úgy fogalmazott, egyértelmű, hogy Horváth Ferencnek nem az egyesülettel volt baja, de nem kíván reagálni a videóban elhangzottakra.

