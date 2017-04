Győztek a debreceni kosarasok a rájátszás első mérkőzésén

Hatalmas iramban kezdődött a mérkőzés, mindkét csapat igyekezett a festékbe bejuttatni a labdát, és a magas embereire fektetni a hangsúlyt. Ez a DEAC-nak sikerült jobban, két és fél perc után a vendégek vezetőedzője Szarvas Gábor ki is kérte első egyperces szünetét (10-4). Nem igazán sikerült stabilizálni a játékot a fővárosiaknak, az ellenállhatatlanul játszó Farkas Attilával nem tudtak mit kezdeni, az erőcsatár bődületes zsákolásával elúszni látszott a meccs (22-7), így az MTK kikérte második időkérését is. Az újabb fejmosás már hatásosnak bizonyult, és Horváth Kristóf vezérletével valamelyest közelebb lopóztak a negyed végéig.

A folytatásban mindkét gárda szigorított védekezésén, a debreceni kötődésű Mohay Péter kosarával pedig újra tízen belülre kerültek a kék-fehérek. Ezt követően Szabó Miklós vette hátára csapatát, s hol a gyűrű közeléből, hol a hárompontoson kívülről volt eredményes. A nagyszünethez közeledve folyamatosan nőtt a különbség, a hajdúságiak agresszív védekezése szemmel láthatólag nem ízlett az MTK-nak, és végül tekintélyt parancsoló 19 pontos differenciával mehettek pihenőre a felek.

A fordulás után Farkas Attila újabb zsákolásával már 20 fölé nőtt a DEAC fórja, a játék képe alapján nagyon úgy tűnt, hogy ebből akár kiütéses győzelem is lehet. A kispadról nagyszerűen beszálló Varga Ádám triplájával a harmadik negyed végén gyakorlatilag el is dőlt találkozó (68-37), csak éppen a fővárosiak nem gondolták így. A kissé leengedő hazaiak már zsebükben érezték a győzelmet, ám a szimpatikusan kosárlabdázó MTK szép lassan csökkentette a különbséget, a debreceni szakmai stáb időt is kért. A tetemes előny az egykoron Debrecenben pattogtató Szabó Tibor kosarával 11 egységnyire olvadt, de az utolsó három percben már nem engedte közelebb riválisát a DEAC. 16 pontos győzelmével a cívisvárosiak 1-0-ra vezetnek a két győzelemig tartó párharcban, folytatás jövő hét szombaton Törökbálinton.

– Debreceni Kosárlabda Akadémia –

DEAC Kamilla Gyógyfürdő – MTK Törökbálint 78-62 (29-18, 18-10, 21-14, 10-20)

DEAC: Jones 14/3, Velkey 10/3, Molnár 7/3, Farkas 19/3, Szabó 15/9 cserék: Kósa -, Lajsz 2, Varga 7/3, Pék -, Erdei 4, Opre -, Kovács -.

edzők: Berényi Sándor, Ráthonyi Tamás, Kádár Tamás

Berényi Sándor: Az első három negyedben nyújtottakkal elégedett vagyok, ekkor kontroláltuk a mérkőzést, és úgy játszottunk, ahogy megbeszéltük előzetesen. Sajnos az utolsó negyedben kapkodóvá vált a játékunk, és ezt az MTK megbüntette, és visszajött a mérkőzésbe, ezért dicséret illeti őket. Szerettük volna jobb szájízzel zárni a találkozót, de a lényeg a győzelem. Jövő héten Budapestre is nyerni megyünk, le akarjuk lezárni a párharcot.

