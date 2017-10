Győzni megy a fővárosba a debreceni kosárcsapat

Az előző fordulóban a Jászberényt felülmúló DEAC szombaton a MAFC-hoz látogat, a két együttes mérkőzése 18 órakor kezdődik. Az ötvenszázalékos mérleggel (két siker, két fiaskó) rendelkező cívisvárosiak jelenleg a hetedik helyen állnak a táblázaton, míg a legutóbbi három összecsapását elbukó budapestiek a tizenkettedik pozícióból várják a feldobást.

Veszélyes ellenlábas

– Egyik közvetlen vetélytársunkkal szemben egyértelműen a győzelem a célunk, de nem lesz könnyű dolgunk – árulta el a Hajdú-bihari Naplónak Berényi Sándor.

Ellenfelünk jól szervezett, kontrollált kosárlabdát játszik. A fővárosiaknál a magas posztokon, valamint irányítóban remek képességű légiósok szerepelnek.”

– A korábban Debrecenben is megforduló Fodor Mártonra is figyelnünk kell, hiszen ő egy rendkívül rutinos kosaras. Kollégámnak szűkebb rotáció áll a rendelkezésére, ennek ellenére komoly játékerőt képviselnek. Nem szabad félvállról venni riválisunkat, hiszen a Sopront idegenben fektették két vállra. Azóta ugyan nem sikerült diadalmaskodniuk, de a Falcóval vívott találkozót leszámítva minden fellépésükön szoros küzdelemre késztették a gárdákat. A Kaposvárt Oroszlányban fogadta a MAFC, velünk vívja első valóban hazai találkozóját, így biztosan felfokozott a hangulat az együttesnél. Nálunk Bognár Kristóf továbbra sem bevethető, neki most az a legfontosabb, hogy elvégezze a rehabilitációt, valamint teljesen egészséges legyen. Hogy mikor számíthatunk rá? November közepén lesz egy rövidebb szünet a bajnokságban, ezt követően talán már pályára léphet – mutatott rá a cívisvárosi alakulat szakvezetője, aki hozzátette, szombaton utaznak Budapestre.

Az utolsó láncszem

A hajdúságiaknál Dallas Lauderdale az előző héten debütált. Az amerikai center bemutatkozása fantasztikusan sikerült, hiszen tizenöt pontjával, tizennégy lepattanójával, illetve hat blokkjával oroszlánrészt vállalt a jászberényiek térdre kényszerítésében.

Idegenben bizonyíthatnak a DEAC kosarasai Debrecen - Az amerikai centerrel megerősített férfi kosárlabdacsapat megszerezheti első idegenbeli győzelmét a hétvégén a MAFC ellen. A férfi futsalosokra megyei derbi vár, a DEAC NB III-as focistái pedig Nyírbátorban küzdenek meg a három pontért. Labdarúgás NB III. – Nyírbátorban javíthat a DEAC ... Tovább a cikkhez

– Szerencsére jól halad Dallas csapatba építése. Értelmes srác, aki könnyen elsajátítja a taktikai elemeket. Szükségünk volt rá, mivel az ötös poszton korábban nem állt ilyen kvalitásokkal bíró kosárlabdázó a rendelkezésünkre. Vele lett teljes a keretünk – fogalmazott Berényi, aki a DEAC eddigi teljesítményével kapcsolatban elárulta, előzetesen aláírta volna a mostani mérleget. A mester elmondta, a Szeged elleni vereség miatt maradt benne némi hiányérzet, bár kiemelte, a felkészülésük akkor meglehetősen peches volt, tudniillik Farkas Attila és Bognár Kristóf is kidőlt a sorból.

HBN-BÁ

VISSZA A KEZDŐOLDALRA