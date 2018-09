Győzelemmel kezdték a debreceniek a HBZ Kupát

A pénteki első mérkőzésen Miroslav Bajin együttese az előző szezonban osztályozóra kényszerülő, végül az első osztályban épphogy csak bennmaradó UVSE-vel találkozott – írja a dvse.hu.

Újpesti góllal indult a találkozó, melyre Kovács Gábor csapatkapitány rögtön a következő támadásból egy szépen végigjátszott emberelőnyből válaszolt. A játékrész derekához érve a vezetést is megszerezték a hajdúságiak, a jogosan megítélt fórt Stefan Vidovics azonnal gólra váltotta. Érződött a debrecenieken, hogy nem teljesen élesek még, főleg a védekezés hagyott némi kívánni valót maga után. A frissebben játszó fővárosiak könyörtelenül kihasználták a megingásokat, így kétgólos előnnyel zárták a negyedet (2-4).

A második negyed egy szépségdíjas újpesti találattal indult, Vidovics hibáját kihasználva Kádár Brúnó lőtt közelről Kósik Soma kapujába. Kovács Gábor büntetőjével zárkóztak a hazaiak, sőt a másik új igazolás Dőry Farkas távoli bombájával már csak egy volt közte (4-5). A nagyszünethez közeledve az egyenlítés is összejött Vidovocs révén, majd egy gyors gólváltással végül döntetlennel zárult a félidő (6-6).

A térfélcsere után Lukas Durik is megvillant, Kovács álompasszát húzta a kapuba. A csapatkapitány a következő fórból is betalált, Benedek Tibor időt is kért (8-6). A harmadik negyedet már érezhetően uralta a DVSE, a védekezés már-már tökéletes volt, és bár nem sikerült tovább növelni az előnyt, így is bíztató volt a játék.

Az utolsó ráúszást követő első támadást is szépen kivédekezték a hazaiak, ám egy buta eladott labdából egyre zárkóztak a lilák. Érezhetően elfáradtak a csapatok a végére, egyik oldalon sem akart összejönni a gól, Macsi Patrik csak egy kapufáig jutott. Mivel az utolsó hét percben nem született gól, így Miroslav Bajin együttese győzelemmel kezdte a HBZ Kupát.

DVSE – UVSE 8-7 (2-4, 4-2, 2-0, 0-1)

Debreceni Sportuszoda, vezette: Ruhos K., Bereczki M.

DVSE gólszerzői: Kovács Gábor 3, Stefan Vidovics 2, Dőry Farkas, Lukas Durik, Giorgo La Rosa.

UVSE gólszerzői: Vígvári Vendel 3, Kovacsik Ákos 2, Rábavölgyi Zsombor, Kádár Brúnó.

Gól/emberelőnyből: 4/10, illetve 0/4.

Miroslav Bajin: Az első negyed nagyon gyenge volt, sok hibát vétettünk védekezésben. Azért az igazsághoz az is hozzátartozik, hogy ha jobban kihasználjuk a támadásainkat, akkor nem tudnak lefordulni rólunk. A második negyedtől aztán helyreállt a védekezésünk, így meg tudtuk fordítani a meccset. Érződött még, hogy kicsit görcsösek vagyunk, össze kell még érnünk csapatként, de első meccsnek tökéletes volt. Örülök, hogy a fiatalok is sok lehetőséget kaptak, és bár az eredmény ilyenkor még nem annyira fontos, azért örülök, hogy hazai környezetben győzelemmel tudtunk bemutatkozni.

