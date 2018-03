Győzelemben gondolkodik a Balmazújváros

A válogatott mérkőzések miatti kéthetes szünetet követően a hétvégén folytatódnak a küzdelmek az OTP Bank Ligában. A 24. fordulóban, szombaton 17 órától a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő a Vasas együttesét fogadja. A két gárdát mindössze kettő pont választja el egymástól, így amennyiben Horváth Ferenc „fiai” győznek, megelőzik ellenfelüket a táblázaton.

Szamosi Tamás pályaedző a klub hivatalos honlapján elmondta, a hét során alaposan kielemezték a fővárosiak játékát. – Szerdán és csütörtökön is videóztunk rólunk, aztán az edzéseken is már a szombatra elgondolt taktika minél jobb begyakorlásával foglalkoztunk. Felkészültünk belőlük, tudjuk mire számíthatunk, most a Vasas sem lenne elégedett egy döntetlennel.

Egyértelműen a győzelemre játszunk majd, minden más eredmény csalódás lenne számunkra”

– fogalmazott a balmazfoci.hu-n a szakember.

HBN

