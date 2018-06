Gyors utcai pályán az F1

Ide A Forma–1-es csapatok a csillogó monacói utcai futamot egy másik, nagyon kedvelt helyszínre cserélik, mégpedig Montreal buckás utcáira – adta hírül az Amber PR. A hétvégén rendezik meg ugyanis a Kanadai Nagydíjat, amely, bár már elvesztette Forma–1-es monopóliumát az észak-amerikai kontinensen, de az óriási amerikai piac miatt így is nagyon fontos résztvevője a világbajnokságnak. A Montrealt övező csodálatos környezet és a sűrű éjszakai élet ötvözve az erős francia behatással egyedülálló atmoszférát kölcsönöz a városnak. Ez megkülönbözteti a többi észak-amerikai várostól, s Barcelona és Silverstone után a Forma–1-es naptár egyik újabb kedvenc megállóhelyévé teszi.

Bár a monacói és a kanadai aszfaltcsík is az utcai, nem épített pályák közé tartozik, a két helyszín nem is különbözhetne jobban egymástól. A monacói viszonylag eseménymentes futam után Kanadában várhatóan nagyon gyors tempó, ádáz verseny és sok előzés várható. A Renault és a Honda is nagy motorfejlesztést hoz ide, amitől sokat várnak. Ezzel a támogatással Ricciardo ismét nagyot léphet előre és akár a világbajnoki cím esélyese is lehet. Mindössze 38 pont választja el egymástól ugyanis az első három pilótát az egyéni ponttáblán, s emiatt ez fontos verseny lehet a repülő bikák számára, hiszen sikeres futam esetén háromszereplős harc alakulhat ki a világbajnoki címért.

Hamilton lazított

Ehhez azért lesz egy-két szava Lewis Hamiltonnak is, aki mindig is imádta a kanadai pályát. A Mercedes brit pilótája hatszor állhatott fel a dobogó tetejére Montreálban. Hamilton New Yorkban lazított kutyáival a két verseny között és innen ruccan át az északi országba a hétvégére. A hiperlágy abroncsok miatt – amely nagyon szemcsésedik – sokan kételkednek abban, hogy a Mercedes kettős győzelemmel hagyja el idén is Észak-Amerikát, s inkább a Red Bullra teszik voksukat. Ha viszont Hamilton győz, akkor beállítja Michael Schumacher győzelmi rekordját és ő is hét győzelmet tudhat itt majd magáénak, éppúgy, ahogy a ferraris fe­nomén. Hamilton mindenesetre azon lesz, hogy nagyobb előnnyel hagyja el Kanadát, mint a jelenlegi 14 pont, amivel riválisa, Vettel előtt áll a pilóták között.

A motorfejlesztésekből azonban nem csak a Red Bull profitálhat, hanem a Toro Rosso és a McLaren is. Utóbbi szeretné ledolgozni hat pontos hátrányát a Renault-hoz képest és a negyedik helyre szeretne ugrani. A többi élvonalbeli csapat sem lesz rest, a Mercedes és a Ferrari is hoz kisebb fejlesztéseket a motorjaikra.

A Kanadai Nagydíj mindig is arról volt híres, hogy itt mindig élvezetes versenyek zajlanak, ha másért nem, hát a sok autótörés miatt. Erre mostanában nem volt példa, de a monacói futamnál talán mégis több izgalom várható Kanadában.

Tavaly Lewis Hamilton visszavágott Vettelnek Kanadában, válaszul a német monacói győzelemére. A Mercedes kettős győzelmet szerzett, s a második helyezett Bottas mögött Daniel Ricciardo ért célba a harmadik helyen.

Száraz idő várható

Idén mindhárom napra felhős időt jósolnak az előrejelzések, de egyelőre nem várható esőzés. Az itt jellemző változékony idő azonban még mindig megkeserítheti a csapatok dolgát. A 70-körös Kanadai Nagydíj június 10.-én, helyi idő szerint 14.10-kor (nálunk 20.10-kor) veszi kezdetét. A pálya hossza: 4,361 km, a teljes ­versenytáv 305,270 km. A körrekordot még mindig Rubens Barrichello tartja 2004-ből 1”13.622-es időeredménnyel. Tavaly Lewis Hamilton (Mercedes) nyerte meg a ­Kanadai Nagydíjat. A brit pilóta ideje 1:33:05.154 volt. A második helyen Valtteri Bottas (Mercedes) ért célba, míg a bronzérmes helyezést Daniel Ricciardo (Red Bull) szerezte meg.

HBN

Nagyon gyors egyenesek

A montreali pálya arról ismert, hogy nagyon igénybe veszi az autók motorját, fékrendszerét és az abroncsokat, hiszen a hosszú egyenes mellett egy sor szűk kanyar nehezíti a pilóták dolgát. Az igazán nagy megpróbáltatást az okozza, hogy ez a pálya rendelkezik a versenynaptár pályái közül a leggyorsabb részekkel és emellett a leglassabbakkal is. Így a tökéletes motornak nagyon rugalmasnak kell lennie, miközben elég erősnek is ahhoz, hogy a szűk és lassú kanyarokból ki lehessen gyorsítani. Négy fékezési zóna található a pályán, ahol 300 km-ről 120 km-re kell lassítani. Miután az autók így is kevés tapadással hajtanak, és rengeteg üzemanyagot cipelnek, ez még nagyobb terhet ró a fékekre és az abroncsokra, ami mindig látványos versenyt ígér.

