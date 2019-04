Gyors megtérülést eredményezett Debrecen topkategóriás irodaháza

A beruházók, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a SZINORG-Csoport (melynek tagja a HUNÉP Zrt. is) a piaci lehetőségekkel élve rekordgyorsasággal megtérültnek könyvelhetik el a befektetésüket azon szerződés révén, amellyel értékesítették az irodaházat – tudtuk meg a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. közleményéből.

Ismert, hogy Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata városfejlesztési stratégiájának meghatározó eleme a gazdaságfejlesztés. A város vezetése különösen a 2014 óta szerzett tapasztalatok birtokában határozta el, hogy aktívan előmozdítja, kezdeményezi egy, a régióközponti szerephez illeszkedő, az üzleti élet szereplői által kifejezetten keresett, magas színvonalú, szakkifejezéssel élve „A+” kategóriás irodaház megépítését és az abban rejlő lehetőségek kiaknázását.

Az önkormányzat vállalkozói vagyonáért felelős Debreceni Vagyonkezelő Zrt. látott neki a projektnek. Kézenfekvő volt, hogy a DV Zrt. szakmai partnert keresett és pályázati úton választott is, majd konzorciumot alakított a HUNÉP Zrt-t is magában foglaló SZINORG-Csoporttal. A közelmúlt ingatlanfejlesztési sikerei közül ez a csoport tudhatja magáénak többek között az ITSH-irodaház, az öt egyetemi diákhotel, a Dóczy lakópark projektjét. A két fél 60% (DV Zrt.) – 40% (SZINORG) arányú együttműködésének gyümölcseként elkészült, megvalósult az exkluzív, kiemelkedő műszaki tartalmú irodaház, az épületként is ékkőnek számító, kétezer új munkahely létrehozásához hozzájáruló Forest Offices Debrecen.

Teljesült az elsődleges városfejlesztési cél: minden igényt kielégítő, a gazdaság további fejlődését szolgáló létesítménnyel vált még vonzóbb fejlesztési területté Debrecen. Magán az épületen kizárólag olyan, az irodaház-üzletben szokásos műveletek vannak hátra, amelyeket egy-egy bérlő konkrét belsőépítészeti és lakberendezési igényei határoznak meg. Egyébként ez utóbbi műveleteket már a vevő, az új tulajdonos finanszírozza – tájékoztatott a Vagyonkezelő Zrt.

A befektető konzorcium is érzékelte, érzékeli azt a pezsgést, amely elsősorban a Debrecenben munkahelyeket teremető működőtőke-beruházásokban testesül meg. Kedvező piaci visszhangra talált az irodaház-fejlesztés is. Időközben két nagy márka, a gyárépítését előkészítő BMW-konszern, valamint a számítástechnikai piac kulcsszereplője, az EPAM lekötötte a Forest Offices bérbe adható területeinek egy részét, a beruházó konzorcium további öt társasággal folytat irodabérlésről szóló ígéretes tárgyalásokat. Mindezek együtt közel 30 százalékos bérlői jelenlétet biztosítanak.

A befektetők természetes törekvése a beruházás megtérülésének biztosítása. Tapasztalva a Debrecent övező kedvező üzleti klímát, a piac intenzív érdeklődésére reagálva a konzorcium mérlegelte a Forest Offices Debrecen irodaház értékesítését is. Zártkörű meghívásos pályázat folyamata vezetett arra az eredményre, hogy egy befektetési alapkezelő társaság révén a konzorcium a GARDA Ingatlanfejlesztő Ingatlanbefektetési Alapnak értékesítette a Forest Offices Debrecen irodaház tulajdonjogát.

A DV Zrt. és a SZINORG konzorciuma a szerződés révén két év alatt elérte azt az ingatlanpiacon szokásosan tizenöt évre kalkulált célt, hogy megtérült a befektetése – ugyanis a vevő már át is utalta a vételárat. A befektetés megtérült, a hozam mértékét még befolyásolja az a körülmény, hogy az eladó és a vevő együttműködésében a következő két év során milyen szintre emelhető az irodaház kapacitásának bérlőkkel történő kihasználtsági foka.

A Forest Offices Debrecen megtérülése révén felszabaduló, s így rendelkezésre álló forrásnak szinte kijelöli a sorsát a Debrecen önkormányzati vezetése által folytatott város- és gazdaságfejlesztési stratégia. Az önkormányzat kezdeményezője lesz a közeljövőben egy magas minőségi fokozatú, hozzávetőleg 350-400 férőhelyes munkavállalói apartmanház beruházásnak, s folytatódik a további működőtőke-befektetéseknek helyet adó Déli Ipari Övezet fejlesztése is.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. elkötelezett abban, hogy Debrecen város fejlődését a Forest Offices Debrecen projekthez hasonlóan sikeresen, hatékonyan támogassa – olvasható a közleményben.

