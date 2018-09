Gyönyörű, és veszélyben van

A világ vezető termotechnikai vállalata tavaly decemberben tette közzé nemzetközi felhívását, amelyben jelentkezőket toborzott egy akkor még titkos célpontra. A fűtő- és vízmelegítő szegmens egyik vezető vállalata földünk egyik legbarátságtalanabb helyére választott ki három olyan szakembert, akik a viszontagságos körülmények ellenére is tudnak komfortot vinni az extrém területre.

Kiszámíthatatlan

A pontos helyszínről az indulás előtt értesült a három résztvevő, akik Olaszországból, Kínából és Oroszországból utaznak a jeges helyszínre. A célpont Grönland, egy mindentől és mindenkitől távol eső hely, ahol kiszámíthatatlan körülmények várnak rájuk.

A három szerelő számára nem csupán a túlélés a cél, hanem egy olyan megoldást kell találniuk, amely tartós és pozitív hatást gyakorol a Grönlandon élők életére. A helyszínen már több nemzetközi kutatócsoport is megpróbálkozott ezzel, eddig kevés sikerrel. A munkát rendszeresen fel kell függeszteniük, amikor mínusz 30 fok alá süllyed a hőmérséklet. Grönland fontos kutatóbázisa azoknak a szakértőknek, akik az éghajlatváltozást tanulmányozzák, így számos csoport tartózkodik folyamatosan a térségben.

A nemzetközi kampány első állomása Debrecen volt, ahol a Petőfi tér egyik buszmegállójában varázsolt Grönland-hangulatot a vállalat. A helyszínen augusztus 29-én egy flashmobot is láthatott a debreceni közönség. A témára készült zenével és R’n’B-táncosokkal mutatták be, hogy nincs lehetetlen: egy megfelelő kondenzációs kazánnal még az északi sarkon is lehet meleget varázsolni.

A szervező cég szerint a komfort ma már az egyik leg­alapvetőbb szükségletünk, ami a vállalat kutatásainak motivációs hátterét adja. Emellett a takarékosság és az alacsony károsanyag-kibocsátás is alapvető cél ugyanúgy a vállalat, mint a Comfort Challenge kihívás résztvevői számára. Ezért bocsátották rendelkezésre az egyik legújabb fejlesztésű kondenzációs kazánjukat, amellyel szerintük még a lehetetlennek tűnő kihívások is teljesíthetőek. A szervezők szerint nincs lehetetlen kihívás, ha a világot szeretnénk komfortosabbá tenni.

Itt az idő

Egy nagy hajó a jeges tengert szelte át a rendkívüli küldetés miatt. A Grönlandig tartó út már azelőtt kihívások elé állította a résztvevőket, mielőtt elkezdődött volna az igazi kihívásuk. „Gyerekkori álmom volt, hogy eljöhessek egyszer Grönlandra.

Ez a leggyönyörűbb hely a világon, de a klímaváltozás miatt óriási veszélyben van. Nincs időnk többé arra, hogy csak beszéljünk a dolgokról. Eljött a cselekvés ideje” – nyilatkozta a kihívás egyik szereplője. A kihívás tehát elkezdődött, az alábbi linkeken lehet követni a szakembereket.

HBN

