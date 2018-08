Gyilkosság Vámospércsen: életfogytiglant szabtak a vádlottra

A bíróság K.I-t különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál és fogyatékosságánál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés és rablás bűntettében mondta ki bűnösnek, 10 évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától, illetve kötelezte a több mint 3 millió forintos bűnügyi költség megfizetésére. A vádlott legkorábban 25 év múlva szabadulhat feltételesen.

A törvényszék elfogadta a vádirati tényállást. Eszerint a vádlott lakóháza 2006-ban leégett, hajléktalanná vált. 2015-ben egy idős, mozgásában nehezített férfi fogadta be vámospércsi lakóházába. Mindketten hosszabb ideje italozó életmódot folytattak. A két férfi között vélhetően 2017. január 21-én alakult ki szóváltás, a vádlott ugyanis felszólította a sértettet, hogy rakjon tüzet a kályhában, de a sértett erre nem volt hajlandó. K. I. felindult állapotba került, a kályha közelében lévő baltával a sértettet nagy erővel háromszor fejen ütötte. Ezután egy faággal folytatta, majd egy fűrésszel ütötte meg szállásadója fejét. Miután a vádlott felhagyott a bántalmazással, a faágat felvágta, begyújtott vele a kályhába és visszafeküdt aludni anélkül, hogy a sértettet állapotáról tájékozódott volna. Másnap reggel látta ugyan, hogy a férfi életjeleket nem mutat, de nem értesített senkit. A sértetthez január 23-án délután látogatók érkeztek, ők fedezték fel a holttestet – írja közleményében a Debreceni Törvényszék.

A sértettnek okozott sérülések száma, súlya és jellege alapján a vádlott tettét rendkívüli embertelenséggel, brutalitással, gátlástalanul, emberi mivoltából kivetkőzve vitte véghez – olvasható a vádiratban.

A Debreceni Törvényszék K.I.-t egy rablás miatt is bűnösnek találta. 2017. január 20-án egy vámospércsi boltban levett a polcról és félretett egy két deciliteres szeszesitalt, a boltban egyedül tartózkodó eladó azonban az üveget a pénztár mögötti állványra tette át. Amikor ezt a vádlott meglátta, a nőt szidalmazva azt állította, hogy az italt máshol vásárolta. Az asszony cáfolta, a vádlott erre a pulton átnyúlva megragadta a nő felső ruházatát, mintegy két méternyire kirángatta a pult mellől, majd magához vette az italt és távozott.

A Debreceni Törvényszék indoklásában elhangzott: K.I. előbb maga is beismerő vallomást tett, később viszont teljes tagadásba ment át. Bűnösségét azonban a tanúvallomások, az okirati bizonyítékok és a szakértői vélemények is igazolják. Az igazságügyi elmeorvos szakértő szerint az indulati cselekmények után röviddel a vádlottak általában őszintén nyilatkoznak, így K.I. eredeti vallomása vélhetően nem tekinthető hamisnak. A bíró hozzátette: a vádlott agresszív és domináns volt a sértettel, aki többeknek is panaszkodott, hogy K.I. rendszeresen bántalmazza, de nem tudja kitenni a házából. Segítséget azonban senkitől nem kért. A bíró kiemelte: érthetetlen, hogy a vádlottat 65 évesen mi vitte rá, hogy egy ilyen súlyos bűncselekményt kövessen el. Valószínű, hogyha nem alkoholbeteg, akkor a szóváltásnak talán nem is lett volna ilyen végzetes következménye.

A szakértőnek egyébként nem volt egyszerű dolga, a két napon át fekvő holttestet ugyanis állatok, valószínűleg patkányok kezdték ki, ezért a külsérelmi nyomokat nehezebb volt azonosítani, vizsgálni.

Az ítélet nem jogerős. Az ügyész tudomásul vette a határozatot, a vádlott és védője azonban elsősorban felmentését, másodsorban enyhítésért fellebbezett.

K.I. a törvényszék döntése értelmében letartóztatásban marad.

– Debreceni Törvényszék –

