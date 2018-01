Gyilkosság az Orient expresszen – hatodjára

A Gyilkosság az Orient expresszen gyakorlatilag megfilmesíthetetlen könyv, ennek ellenére ez már a hatodik filmes adaptáció. Ugyanis a könyvben alig történik látványos dolog, leszámítva, hogy a vonat szép helyeken pöfög tova, miközben a szereplők ravaszul vagy átlátszóan össze-vissza hazudoznak Poirot-nak. Szóval, Branagh nagy fába vágta a fejszét több okból is. A legnagyobb ellenfél számára a televíziós sorozat jóvoltából David Suchet személyével szétválaszthatatlanul összeforrott Poirot figura (a színész még könyvet is írt „Poirot és én” címmel). Branagh nem tehetett mást, mint szakított a nagy előddel, mindenekelőtt radikálisan új bajuszt ragasztott: elképesztő szőrgejzírré változott Poirot kis piperkőc bajsza. De belülről is átváltozott a belga detektív: megalomániás, hiper-piperkőc és szentimentális lett. Az átváltozás nem tett rosszat neki, Branagh alakítása talán a legeredetibb az egész filmben – hiába, ez van, ha a színész azonosulni tud a rendező elképzeléseivel…

A film tele van A-kategóriás színészekkel és mostanában feljövő új tehetségekkel, mindenki teszi a dolgát becsülettel. Ha valaki nem olvasta az eredeti művet és nem látta az előző adaptációkat, akkor kellemes két órát tölthet el a moziban, kap egy jó húsz évvel ezelőtti stílusban, megbízható iparos munkával készített filmet és egy forradalmian új bajuszt.

– Kiss József –

Értékelés: 4/5

Rendező: Kenneth Branagh

Szereplők: Kenneth Branagh, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Judi Dench

