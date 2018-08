Gyermekvállalás: hiába ideális a 20 év, 28-29 lesz belőle

Stabil párkapcsolat, saját ingatlan, karrier, anyagi biztonság – leginkább ezeknek a hiányát sorolják azok a nők, akik még nem vállaltak gyermeket. Természetesen, számos más oka is lehet annak, ha valaki nem töri családalapításon a fejét, azonban arra érdemes figyelni, hogy aki szeretne egy gyermeknek életet adni, az ne várjon „sokáig”, az egészsége érdekében.

Nem csak testi érettség

– Magyarországon átlagosan 28-29 éves korban szülik meg a nők első gyermeküket, ez egy-két év eltéréssel megfelel az európai országokban megfigyelteknek. Az elmúlt évtizedekben az életkor emelkedése a vállalt szülés idején valóban tendencia volt, de ez 2011 után lelassult.

Napjainkban a 30 év feletti szülő nők aránya mindössze 29 százalék”

– mondta el érdeklődésükre dr. Bacskó György, a Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház Szülészeti és Nőgyógyászati Osztályának osztályvezető főorvosa. Tehát nem igaz, hogy a nők többsége egyre később vállal gyermeket.

A szülész-nőgyógyász szakembernél arról is érdeklődtünk, hogy hány éves korban ideális szülni. – Az egyik szempont a test biológiai érettsége és terhelhetősége. Ha ezt nézzük, 18-20 évesen a legjobb a kondíció, kevesebb az elhízás, még alig fordul elő olyan betegség, ami veszélyt jelentene a várandósság és szülés során az anyára vagy a magzatra. A sikertelen szülészeti esemény (vetélés, késői magzati elhalás) után van lehetőség újabb próbálkozásra. Pszichológiai és szociális szempontból viszont ez a korosztály még nincs olyan helyzetben, hogy anyává merjen válni. Ezek a nők még többnyire a szülőkkel laknak, még nem fejezték be a tanulmányaikat, nincs jövedelmük, nem szívesen kötelezik el magukat az aktuális partnerrel (lesz még jobb is). Körülbelül 35 év után kerülnek olyan társadalmi, anyagi helyzetbe, amikor a körülményeik már biztonságosnak tűnnek a gyermekvállaláshoz, viszont az egészségük ekkorra már több veszélynek van kitéve – fejtette ki Bacskó György.

A petesejt is öregszik

Elmondta, a fentiekből következően a 35-40-es életkorban egyre több betegség lép fel, ami vagy nehezíti a fogantatást (endometriózis, petevezetők elzáródása, a szénhidrát-anyagcsere zavarai), vagy a bekövetkezett várandóssággal együtt veszélyeket hordoz (elhízás, mozgásszervi vagy endokrin betegségek). – A petesejtek sajnos együtt öregednek a nőkkel, így ebben az életkorban azok megtermékenyülő képessége is – az idő előrehaladtával – egyre gyengébb. A kromoszómák rendellenességei hasonlóképpen szaporodnak 35 év után – mondta a szakember.

Ám az sem mindegy, hogy ebben az életkorban az első vagy a többedik gyermekükkel várandósak a nők.

Az első gyermek vállalásának időpontja nagyon fontos, aki a harmadik gyermekét szüli 35-40 évesen, kevesebb veszélynek néz elébe. Érdekes az a friss felismerés, hogy kitolja a testi-szellemi öregedést a késői szülés. Hangsúlyozom: a többedik gyermek szülessen ebben az életkorban”

– fogalmazott Bacskó György.

Több a műtétes szülés

A szakember arra is kitért, hogy az említett kísérőbetegségek és a szövetek öregedése miatt a természetes hüvelyi szülés egyre nehezebb és kockázatosabb az idő előrehaladtával.

Dr. Bacskó György | Fotó: magánarchívum

Az egyes országokban nagyon eltérőek a statisztikák, de 40 év utáni szülőknél 40-80 százalék között mozog a műtétes szülések aránya, valamint gyakoribbak az anya életét súlyosan veszélyeztető vérzéses szövődmények is.

Aki megbecsüli a testét…

Bacskó György arról is beszélt, hogy az egészséges életmód és táplálkozás hozzájárul a test fitten tartásához. Hazánkban a leggyakoribb rizikófaktor az elhízás, annak minden szövődményével. A biológiai kor nem azonos a naptári életkorral, aki a korábbi 10-20 éven át nem becsülte meg a testét (dohányzás, alkohol, elhízás stb.), annak már nem sok esélye van, hogy a „baba­projekt” idején mindent rendbe hozzon – ugyanis a drága multivitaminok és a magánklinikák sem tudják pótolni az elvesztegetett éveket.

Készüljünk a terhességre!

Ha babát tervezel, a biztos siker érdekében néhány dolgot érdemes még azelőtt megtenned, hogy partnereddel a tettek mezejére lépnétek. Mielőtt teherbe esnél, gondoskodj arról, hogy szervezeted biztonságos, egészséges otthon legyen a pici számára, ahol zavartalanul fejlődhet a kilenc hónap alatt.

Méregteleníts!

A méregtelenítő kúra hasznos a terhesség előtt, hiszen számos káros anyagot eltávolít szervezetedből, ami később a méhlepényen keresztül babádhoz is eljutna. Arra azonban ügyelj, hogy a diétát legalább három hónappal a terhesség tervezett ideje előtt ejtsd meg, ugyanis ennyi idő kell arra, hogy tested megtisztuljon.

Prekoncepciós táplálkozás

Ha sikeresen túljutottál a méregtelenítő diétán, semmiképpen ne ess abba a hibába, hogy visszatérsz régi, rendszertelen vagy egészségtelen életmódodhoz. Kezdj el tudatosan és egészségesen táplálkozni, és válaszd mindenből azt, ami a legjobb neked és a leendő babának! Mivel a bevitt tápanyagoknak egy új életet kell megalapozniuk, a jó prekoncepciós diétából nem hiányozhat a szénhidrát, a fehérje és a zsír sem, de ezenfelül gazdag rostokban, folyadékban, vitaminokban és ásványi anyagokban is.

Kávé és cigaretta

A dohányzó nők esetében a meddőség, a veleszületett rendellenességek, a koraszülés, a magzati fejlődés elmaradásának gyakorisága a nem dohányzóknál észlelt értékek sokszorosa. A dohányfüst károsítja a petevezetéket, ha tehát rendszeresen rágyújtasz, az az életképes peték idő előtti pusztulásához vezethet.

Emellett azonban a koffein sem ajánlott. Ha tehát babát tervezel, a siker érdekében nem árt, ha lemondasz a reggeli pörgetőről és a dohányfüstről is. Kávé helyett fogyassz zöld teát.

(Forrás: Marina Nicholas: 3 lépés a termékenységért című könyve)

