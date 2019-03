Gyermekszív Központ: megoldott a Down-szindrómás gyerekek helyreállító szívműtéte

Ablonczy László a Down-szindrómások világnapja, március 21-e alkalmából a fővárosi intézményben tartott sajtótájékoztatón felidézte, hogy 20-30 éve még nem volt egyértelmű, hogy egy Down-szindrómával világra jött gyermeken el kell-e végezni a sokszor kísérő betegségként fellépő szívproblémát. A gyerekként meg nem operált, Down-szindrómával élő felnőttek magukon viselik az elmaradt beavatkozások következményeit – tette hozzá.

A szakember kiemelte, a Down-szindrómával születettek felénél jelentkezik valamilyen szívprobléma; évente 20-25 gyereket operálnak a GOKI Gyermekszív Központjában.

A gyermekellátás minőségét jelzi, hogy minden ilyen fejlődési rendellenességgel született gyerek korán átesik a kötelező szűrővizsgálaton, így a diagnosztizált szívbetegséget idejében operálni tudják. A műtét jelentős életminőség javulást hoz a gyerekeknek és családjuknak, és a későbbi edukációt is megkönnyíti – fűzte hozzá.

Prodán Zsolt szívsebész arról beszélt, hogy a Down-szindrómához társuló szívbetegek az esetek 90 százalékában jól operálhatók, és az intézet mindent meg is tesz ellátásukért.

Steinbach Éva, a Down Alapítvány – Down Dada sorstárs segítőszolgálat vezetője is azt emelte ki, hogy egy Down-szindrómás gyerek is sokkal minőségibb életet tud élni, ha szívproblémáját megoldják, hiszen sok esetben a korai fejlesztés sem kezdődhet el e műtét nélkül.

A gyerekek a műtét után terhelhetőbbek, és a későbbiekben sem lesz akadálya az óvodai, iskolai beilleszkedésnek egy esetleg fennálló szívprobléma – tette hozzá.

– MTI –

