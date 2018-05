Gyermeksebészeti továbbképzés Debrecenben

A minimál invazív sebészet során endoszkópos módszerekkel, úgynevezett kulcslyuk sebészet révén végeznek testüregi műtéteket. A Debreceni Egyetemen évente csaknem 300 ilyen beavatkozást hajtanak végre gyermekeken. Az ilyen típusú operációk kevesebb fájdalommal és szövődménnyel járnak, rövidebb a felépülési idő, a betegek kevesebb időt töltenek kórházban és kisebb heg marad a testükön.

– A laparoszkópiás eljárások az 1990-es évek elején a felnőtt sebészetben elindítottak egy forradalmat, de a gyermeksebészetben akkor mindez csak kisebb mértékben jelentkezett. Hazánkban csak az elmúlt 3-4 évben alakul ki az a fajta módszer- és szemléletváltás, ami lehetővé teszi a gyereksebészetben az ilyen beavatkozások széleskörű elterjedését – mondta az unideb.hu-nak Sasi Szabó László, a Gyermekgyógyászati Intézet Gyermeksebészeti Osztályának vezetője.

A Debreceni Egyetem a megfelelő technikai háttérnek és az itt dolgozó szakembereknek köszönhetően élen jár a módszer alkalmazásában. Az osztálynak úttörő szerepe van abban, hogy a minimál invazív beavatkozások országosan is elterjedjenek a gyermeksebészetben. Ehhez járul hozzá az a május 11-12-ei innovatív és gyakorlati tudást adó tudományos továbbképző találkozó, melyet az egyetem Klinikai Központjában működő Gyermeksebészeti Osztály szervezett.

A rendezvényre az ország minden régiójából és a határon túlról is érkeztek szakemberek azért, hogy a gyermeksebészet korszerű módszereivel a gyakorlatban is megismerkedjenek. Pénteken élő videóközvetítésen mutattak be három különböző beavatkozást.

– Műtét közben élő közvetítés a gyermeksebészet területén még nem volt hazánkban, így ebből a szempontból is országos jelentőségű a rendezvény. Célunk a gyakorlati tudás átadása, ezért a képzés során objektíven bemutatjuk az egyes műtéti típusok előnyeit, hátrányait és szemléltetjük a műtéti lépéseket – tájékoztatott Sasi Szabó László.

A résztvevők egy előadóteremben követhették nyomon a műtéteket és közben kérdezhettek is beavatkozásokat végző szakemberektől, majd az ezt követő workshopon kísérleti körülmények között, modelleken, valamint élő állatokon végezhettek endoszkópos műtéteket.

A tudományos ülés május 12-én folytatódik a Nagyerdei Víztoronyban, ahol a szakterület neves hazai képviselői, köztük a Debreceni Egyetem szakemberei, tartanak előadásokat a leggyakoribb, gyermekkorban végezett endoszkópos műtéti technikákról. A minimál invazív beavatkozások kiválóan alkalmazhatók a vakbélgyulladástól kezdve a lágyéksérv, a vizeletreflux kezelésében, valamint szerepük van a komplex fejlődési rendellenességek rekonstrukciójában is. Emellett az onkológia műtétek egy részét – mind a diagnosztikus, mind a terápiás beavatkozásokat – is el lehet végezni ezzel a módszerrel.

