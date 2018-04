Gyermekeink a rajzfilmek varázsában

Manapság a televízión keresztül rengeteg információ éri a gyermekeket, és sajnos sok esetben nincs megfelelő szűrés. Ezáltal olyan dolgokról is tudomást szereznek, amelyek nemcsak nekik, de még sok felnőtt számára is megterhelőek lehetnek. A gyermekek körülbelül 10 éves korukig veszélyeztetettebb helyzetben vannak a képernyő előtt, mint egy felnőtt. Ezen életkorig nehezebb különbséget tenni a televízióban látott dolgok valóságtartalma és a fikció között – Horváth Erika klinikai és mentálhigiéniai gyermek- és ifjúsági szakpszichológus véleménye az, hogy a rajzfilm gyermekre gyakorolt hatása több tényezőtől is függhet.

A történetben a gyermek igazságosság iránti igénye is kielégülhet, amiben azt élheti meg, van számára remény. Horváth Erika

– A rajzfilm típusa, minősége lényeges elem. Milyen a tartalma, van-e értelme, van-e tanító célzata. Található-e benne mintakövetés, amely akár pozitív, építő jellegű lehet, kikapcsolódást nyújthat. Ezek ellentéte az, ahol durva, agresszív, félelmet keltő a cselekmény vagy a karakter, esetlegesen nem megfelelő tartalmakkal van tele, ami lehet szexualitás, csúnya beszéd. Természetesen függ attól is, hogy a rajzfilm melyik korosztálynak szól. Mindezen tényezők mellett a legfontosabbnak azt tartom, hogy kivel nézi a gyermek a mesét. Egyedül vagy felnőttel együtt, aki az esetleges szorongást, félelmet kiváltó részekre megfelelő magyarázatot tud adni, ezenfelül személyes jelenléte biztonságot tud nyújtani számára – mondta Horváth Erika.

Tanító, romboló hatások

A rajzfilmek többletjelentéseket hordozhatnak, a mögöttes tartalmaknál is vannak pozitív, építő és negatív jelentések. Ezeket azért fontos előtérbe helyezni, mert a gyermekek hajlamosak arra, hogy egy-egy mesebeli karakterrel azonosuljanak.

– Sok rajzfilm hordozza magában az ismeretterjesztést, a szórakozás élményét is. A történet sugározhatja a kitartás, a hűség, a barátság fontosságát, vagy éppen olyannal is találkozhatunk, aminek valamilyen tanító célzata van, tanulságot hordoz. Kiemelném a humor szerepét, ahol a mesebeli szereplőnek a fizikai vagy mentális bukdácsolásán nevetni lehet. A gyermekek is tele vannak olyan helyzettel, ahol nevetségesekké válhatnak, esetlenek, kiszolgáltatottak, tehetetlenek, így most végre ők azok, akik nevethetnek mások hasonló viselkedésén. Ilyenkor nem saját magukat nevetik ki, hanem a múltbeli tapasztalataikat feszültségmentesítik. A hagyományos mesefilmben a jó elnyeri méltó jutalmát, a gonosz pedig büntetését. Így a gyermek igazságosság iránti igénye is kielégül, amiben azt élheti meg, van számára remény. Ha a rajzfilm felnőtt tartalommal, erőszakkal telítődik, az félelmeket, szorongásokat eredményezhet a gyermeknél, illetve őket is erőszakossá, agresszívvá teheti. A csemeték általában egyszerűbb alakokkal azonosulnak, akiknek egy-két fő tulajdonságuk van, mivel a gyermek még képtelen arra, hogy átlássa, megértse a bonyolult, életszerű karaktereket. Az azonosulás sokat elárul a gyermek fantáziájáról, aktuális problémáiról, vágyairól. Játék során akár megelevenedhet, újrajátssza a karaktert, a cselekményt; esetleg kibővítheti személyes történéseivel, aminek már például egy terápia során nagy jelentősége lehet – hívta fel a figyelmet a szakpszichológus. Régebben kiváló írók, rajzolók, rendezők dolgoztak azon, hogy a különböző életkorú gyermekek tetszésvilágát elnyerjék. Nem üzleti cél, nézettség növelése motiválta az alkotókat. Sokkal inkább a gyermeki ráismerés, hogy a saját életükben is akadnak olyan szituációk, emberi normák, viszonyok, mint a rajzfilmben.

– A gyermekek szórakoztatása és a nagymértékű ismeretátadás, minta nyújtása volt a cél. Régebben a mesékben sokkal inkább elvált a jó és rossz, mára már mintha összemosódna. Az erőszakos, nem életkornak megfelelő tartalmakkal a legnagyobb probléma, hogy jóval azelőtt éli át a gyermek, mielőtt emocionálisan, érzelmileg valóban készen állna ezek feldolgozására. A rajzfilmek sokkal mozgalmasabbak, gyorsabbak lettek, amik csökkentik a vigilanciát, a gyermekeknek azt a képességét, hogy tartósan egy feladatra koncentráljanak. Mindig azt javasoljuk a szülőknek, hogy ha csak tehetik, a mesenézés közös tevékenység kell legyen. Biztonságot nyújt a személyes jelenlétük, és a gyermeknek van lehetősége kérdezni, hogy az adott szituáció valóságos-e, miért épp úgy történt, vagy mi lett a szereplő sorsa. Ezek mellett a szülő is jobban fel tudja mérni, hogy jó szívvel engedi-e a gyermekét mesét nézni, és nem kell majd később rémálmokkal, éjszakai felriadásokkal és különféle félelmekkel bajlódnia – fűzte hozzá a szakember.

Szülő-gyermek kapcsolat

A televízió remek információközvetítő, de ha csak erre hagyatkozik a gyermek, a világgal kapcsolatos ismereteik torzak lehetnek. Minél inkább valóságosabbnak hiszi az ott látottakat, annál inkább hat modellként rájuk. – Összességében az arany középutat érdemes megtalálni. Fontos tudnia a szülőnek, melyik rajzfilmért rajong a gyermek, milyen hatást vált ki belőle, felügyelni a tartalmakat. Határt, kereteket szabni a televíziónézésnek. Mindezek mellett elegendő időt fordítani az aktív közös tevékenységekre, legyen az együtt játszás, meseolvasás, sport, kommunikáció. A készen kapott mese nézése passzív cselekedet, és meghatározzák a gyártók, mit gondoljon a néző. Ilyenkor a gyermek nem mozog, a sok információ leterheli az agyát. Amikor pedig a szülő mesél, többek között lehetőséget kap a kicsi, hogy a saját fantáziája alapján valósulhasson meg a történet. Fejlődik az elvonatkoztatási képessége, a logikus gondolkodása, nő az interakció, és erősödik az anya-gyermek kapcsolat – emelte ki Horváth Erika.

– Nagy Emese –

A tökéletes mese

Akár saját történetet mesélünk, akár mesekönyvből olvasunk fel, mindenképpen élményt ajándékozunk vele a legkisebbeknek. Milyen hozzávalóktól tökéletes egy mese?

• A szerethető mesehős. A mese főhőse már fél siker egy jó történethez. No de ki is legyen az, akivel izgalmas kalandok történnek? Olyan figurának kell lennie, akinek a szerepébe a gyermek is szeretné vagy könnyen bele tudja képzelni magát. Így lehet az a legkisebb fiú, a királykisasszony, egy szuperhős, egy kedvenc állat vagy akár ő maga is.

• Próbatétel, csodás fordulat. Az elsőre megoldhatatlannak tűnő próbatétel elmaradhatatlan eleme a jó meséknek, hiszen ettől lesz izgalmas a kaland. Egy váratlan fordulat – például egy varázseszköz bevetése vagy egy misztikus segítőtárs felbukkanása – mégis teljesíthetővé változtatja a legkilátástalanabb küzdelmet is, és a főhősünk oldalára billenti a mérleg nyelvét.

• Bűvös számok. A magyar mesékben a hármas, a hetes és a kilences számokkal találkozunk leggyakrabban – nem véletlenül, hiszen minden számnak bűvös jelentése van.

• Varázslatos szereplők. Csemetéink számára nem elképzelhetetlen akár egy szárnyakat növesztő, parazsat evő paripa sem, használjunk ezért bátran minél több ilyen mesealakot! A varázslatos képességekkel rendelkező szereplők felvonultatása ugyanis remekül inspirálja a képzeletüket.

• Ellenség és barátok. Az emberi kapcsolatok megjelentetése a mesékben lehetőséget teremt arra is, hogy megtanítsuk nekik, milyen értéket jelent egy igazi barátság vagy a család.

• Különleges helyszínek. Ezek nem csak a képzelet határait lépik át, de segítségünkre lesznek a kicsik érdeklődésének fenntartásában.

• Varázskütyük. Igazán különleges történettel tudjuk megajándékozni gyermekünket akkor, ha valami olyan eszközt adunk a kezébe, ami varázserővel bír. Legyen az terülj-terülj asztalkám vagy láthatatlanná tévő köpeny.

Forrás: K&H gyógyvarázs program, mesedoktorok

Szubjektív

Gyermekként mindig arról álmodoztam, hogy egyszer én is mesehős leszek. Emlékszem arra, amikor a tévé előtt törökülésben ültem, és megdobbant a szívem a kedvenc rajzfilmem főcímdala hallatán. Úgy gondolom, hogy minden lurkónak kapnia kell egy szeletet a fantázia világából, hiszen álmok nélkül nem szabad létezni. Egy szülőnek kötelessége, hogy a gyermekének egy olyan világot teremtsen, ahol a lehetetlen nem létezik. A valódi mesék is azt sugallják, hogy mindenki elnyeri méltó jutalmát, ha igazán, tiszta szívből tesz érte. Nagy Emese

VISSZA A KEZDŐOLDALRA