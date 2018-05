Gyereknap egy hétvégén át

Nem akármilyen „díszvendéggel”, Pipítóval, a zöldszárnyú arapapagájjal egészült ki kis ideig az a sajtótájékoztató, melyet a gyereknapi programokról tartottak csütörtökön a MODEM-ben. A csodás madár nem véletlenül kapott helyet a rendezvényen, ugyanis az idén 60 éves Debreceni Állatkert is készül családi programokkal május utolsó hétvégéjén.

– Az a célunk, hogy a gyerekek az állatokat testközelből is megismerhessék. Ezért is van itt Pipító, aki valószínűleg a gyereknap sztárja lesz – kezdte dr. Nagy Gergely Sándor. A Nagyerdei Kultúrpark Kft. ügyvezető igazgatója elmondta, az állatkertben újbóli szaporulatoknak is lehet örülni, szombaton és vasárnap pedig többek között látványetetéssel, pingvin sétával, közlekedésbiztonsági és mentési bemutatóval is készülnek. Továbbá a látogatók megtekinthetik a Lúdas Matyi zenés színházi interaktív drámajátékot a Debreceni Színjátszó Stúdió előadásában, valamint a Vitéz László és az elátkozott malom című vásári bábjáték a Vojtina Bábszínház jóvoltából.

Fókuszban a családok

Komolay Szabolcs, Debrecen alpolgármestere a városi szinten való gondolkodást hangsúlyozta, miszerint a gyereknapi rendezvények is több kulturális intézmény összefogásában valósulnak meg. Elmondta, habár gyereknap következik, ők mégis családokban „gondolkodnak”, így úgy állították össze a programokat, hogy azokon gyerekek és szülők egyaránt jól érezhessék magukat. – Az anyák napjával induló és a gyereknappal záruló május a családok évében, ezen a hétvégén válik kerek egésszé. A szórakozás és a kikapcsolódás mellett fontos cél, hogy fejlesztési programok is legyenek, a gyerekek játékos formában tudjanak megismerkedni az intézmények kínálatával – mondta az alpolgármester.

– Egy ünnep akkor jó, ha nemcsak nézői és befogadói, hanem résztvevői is vagyunk – ezt már Bódor Edit, a Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója mondta, kitérve rá, hogy idén sem marad a nagy népszerűségnek örvendő dupla Halász Judit koncert a Kölcsey Központban. A két koncert köré kísérőprogramokat is szerveznek, az ORFK Országos Balesetmegelőzési Bizottság idén is a Baltazár térre hirdette meg a közlekedésbiztonsági vetélkedőjét. Már hagyomány, hogy az egész család részese lehet az ingyenesen kínált Családi Ringatónak a Kölcsey Központ Báltermében. Érzékenyítő programok is lesznek, így a fogyatékossággal élő csoportokat képviselő civil szervezetek is részt vesznek a gyereknapi programokon.

A múzeumtól a városrészekig

Dr. Angi János, a Déri Múzeum igazgatója elmondta, idén két helyszínen, a Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum megújult udvarán és a Déri Múzeumban is várják az érdeklődőket. Utóbbi helyszínen a tizenhat éven túliaknak szóló különleges programmal készülnek: május 27-én, este a nagy múltú Debreceni Casino Egyesület világát ismerhetik meg a látogatók.

A MODEM-ben az érdeklődőket elsősorban művészeti programok várják. A gyerekeket Csőke Kitti művészetpedagógus vonja majd be az alkotás és a befogadás játékába és örömébe, a felnőtteket pedig Szalai Kata, A fekete lyuk című tárlat kurátora invitálja kötetlen beszélgetésre Madécsy István grafikus kiállításán.

A Debreceni Művelődési Központ is készül a gyereknapra, összesen 22 helyszínen mintegy 1900 résztvevővel várják a családokat: többek között játszóházakkal, gólyalábasokkal, ugrálóvárakkal és főzőversennyel.

