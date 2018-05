Gyerekként tanácsolták neki, hogy szakács legyen

Minden településnek van „főzőembere”, aki elsőként jut eszébe az embereknek, ha családi és egyéb alkalmakra szakácsot keresnek. A pocsaji Barna György is méltán népszerű, hiszen már gyermekként szakácsnak készült. Amikor az iskolát 1980-ban elvégezte, Debrecenben, a Várkapu Étteremben dolgozott, majd Berettyóújfaluban, a Stop bisztróban, aztán a pocsaji – akkori – Bocskai étteremben mint csapos, a biharkeresztesi Határ bisztróban, ahol többféle szakmai tudást is el tudott sajátítani, végül a helyi sörkertben húzott le csaknem húsz évet.

Sok lehetőség adódott

Sokszor adódott számára alkalom a szakácsmesterség művelésére, nyártól őszig szinte minden hétvégén megkeresték családi és egyéb programokkal. A sörkertben pedig vadásztársaságnak, osztálytalálkozókra, eljegyzésekre is főzött, a környéken pedig több lakodalomba hívták el.

Az utóbbi években az önkormányzat segítségével és támogatásával számos rendezvényre jár a környező településekre, fesztiválokra, főzőversenyekre, és többnyire kupával, dobogós helyezéssel vagy különdíjjal érkezik haza. Egy kis csapat segíti. Tavaly két „aranyérmet” és három különdíjat hoztak el a térségi főzőrendezvényekről, még Romániában is jártak.



Kedvenc elfoglaltságát többször díjazták már | Fotó: Nagyné Kelemen Mónika

Ízletesek és különlegesek

Arra a kérdésre, hogy miért szereti csinálni, válaszul azt felelte, hogy gyerekkorában már nagyszülei is megmondták neki, hogy szakács legyen, mert sokat foglalatoskodott kiskorában a konyhában, szülei, nagyszülei tanították a gasztronómiára. Sok új receptet tanult az évek során, különlegeseket, egyedieket is, de ő maga is többet kikísérletezett. A kecskéből készült ételekkel például többször nyertek már, mert nagyon ízletesek, különlegesek: utóbb Derecskén és Hajdúszováton is ezzel nyertek. – A közeljövőben Bihardancsházára fogunk menni, szarvaspaprikást főzni. Tudni kell, hogy a paprikás szó – legyen az akár halpaprikás, csirke- vagy borjúpaprikás – azt jelenti, hogy tejfölös vagy tejszínes, tudniillik a pörköltben nincs tejföl. Én zöldpetrezselymes galuskával fogom készíteni. Próbálunk új recepteket megvalósítani, persze nemcsak a győzelem céljából, hanem újításként is. Reméljük azért, hogy majd amerre járunk, a zsűrik tetszését is elnyeri a munkánk. Egy új recepttel is előrukkolnék majd, a neve: Palacsinta Gyuri módon. Ízletes, laktatós, sós étel, nekem bejött – tette hozzá Barna György.

– Nagyné Kelemen Mónika –

