Gyereket vár Rachel Weisz és Daniel Craig

A BBC News emlékeztetett rá, hogy a Weisznek már van egy 11 éves fia, az 50 éves Craignek pedig egy 25 éves lánya. A két brit filmsztár nyolc éve él együtt, 2011-ben házasodtak össze New Yorkban.

A színésznő, aki Az elszánt diplomata című filmben nyújtott játékáért kapott 2006-ban Oscar-díjat, jelenleg A rabbi meg a lánya című filmjét reklámozza. A The New York Timesnak arról is mesélt, hogy milyen boldog a házassága és mekkora örömmel várják a babát. Hozzátette: azt egyelőre nem tudják, hogy fiú lesz-e vagy kislány.

Craignek tavaly több filmje is moziba került, köztük a Logan Lucky – A tuti balhé című bűnügyi vígjáték, közben a Purity című tévésorozatot forgatja és az ötödik James Bond-filmjére készül, amely 2019-ben látható majd a mozikban.

– MTI –

