Gyémánt Liga – Ronnie Baker ismét a leggyorsabb volt 100-on

A tengerentúli vágtázó néhány napja Eugene-ben nagy hátszélben 9.78 másodpercet futott, az olasz fővárosban viszont enyhe ellenszélben is megmutatta, hogy nagyon gyors. A viadal honlapja szerint az amerikai sportoló fölényesen nyerte a klasszikus távot a világ idei legjobbját jelentő 9.93 másodperces idővel. Ismét a vert mezőnyben volt honfitársa, a tavalyi vb-n 100-on ezüstérmes, idén 60-on világcsúcsot felállító és vb-aranyérmes Christian Coleman, aki 10.06-tal csak a negyedik lett.

A római viadal több számban is egészen magas színvonalú versengést és eredményeket hozott. Férfi 400 gáton a katari Abderrahman Szamba 47.48 másodpercre javította az év legjobb eredményét, ami egyben Ázsia-rekord is. Mögötte a norvég Karsten Warholm is nagyszerűen futott, s 47.82-vel országos csúcsot ért el.

Férfi távolugrásban a szabadtéri világbajnok, a dél-afrikai Luvo Manyonga vívott élvezetes küzdelmet a fedettpályás vb-győztessel, a kubai Juan Miguel Echevarriával. A csatát előbbi nyert meg 8,58 méterrel, öt centivel megelőzve a kubai atlétát.

A nőknél a magasugrást az elmúlt években uraló orosz Marija Laszickene bizonyította ismét klasszisát, ugyanis 2,02 méteres eredménnyel nyert, ami szintén a világ idei legjobbja.

Eredmények:

férfiak:

100 m (-0,4 méter/másodperc): 1. Ronnie Baker (amerikai) 9.93 másodperc

400 m: 1. Fred Kerley (amerikai) 44.33 mp

1500 m: 1. Timothy Cheruiyot (kenyai) 3:31.22 perc

400 m gát: 1. Abderrahman Szamba (katari) 47.48 mp, 2. Karsten Warholm (norvég) 47.82

3000 m akadály: 1. Conseslus Kipruto (kenyai) 8:08.40 p

távolugrás: 1. Luvo Manyonga (dél-afrikai) 8,58 méter, 2. Juan Miguel Echevarria (kubai) 8,53

rúdugrás: 1. Sam Kendricks (amerikai) 5,84 m

diszkoszvetés: 1. Fedrick Dacres (jamaicai) 68,51 m

nők:

200 m (-1,7 m/mp): 1. Mary Josee TaLou (elefántcsontparti) 22.49 mp

400 m: 1. Szalva Eid Nasszer (bahreini) 50.51 mp

100 m gát: 1. Sharika Nelvis (amerikai) 12.76 mp

400 m gát: 1. Georganne Moline (amerikai) 53.97 mp

3000 m akadály: 1. Hyvin Kiyeng (kenyai) 9:04.96 perc

magasugrás: 1. Marija Laszickene (orosz) 2,02 méter

diszkoszvetés: Sandra Perkovic (horvát) 68,93 m

– MTI –

