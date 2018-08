Gyakran torz képet kapunk

Sokszor felmerülhet bennünk a kérdés, hogy egyes emberek hogyan tudnak megélni abból, hogy képeket osztanak meg magukról. Egyszerűen betekintést engednek az életükbe, szinte visznek minket magukkal mindenhova, de mégsem tudjuk konkrétan megmondani, ebből hogyan lesz profit.

– Ez azon marketingesek felelőssége, akik nem néznek a számok mögé, csak elhiszik, hogy egy-egy nagyobb rajongóbázis értékes lehet. Pedig a valóságban nem biztos, hogy így van.

A kisebb bloggerek, vloggerek gyakran sokszor értékesebbek, értéket állítanak elő és valós követői bázissal rendelkeznek – hívta fel a figyelmet Klausz Melinda.

Anyagi háttér

Egyszerűen nem tudjuk elképzelni, hogy mire lehet még képes a közösségi média, annyit tudunk, hogy eszméletlen hatalom van a birtokában.

Tagadhatatlan, hogy mindenki szeretne jó anyagi háttért biztosítani magának és családjának. Mindannyian tudjuk, hogy ez nem egy csettintés alatt történik, viszont azt látjuk, hogy egyes influencerek megélnek a posztolgatásukból, ami torz képet is mutathat korunk fiataljainak.

Jogi felelősség

– Sajnos így van, ez pedig jelentős személyiségferdülést is eredményezhet. Ugyanis megszokja, hogy hamis profilokkal felépített bázisokkal milyen könnyen tud pénzt szerezni, nem lép be a tényleges munkavégzés területére és ha kipukkan ez a lufi, akkor konkrétan nem fog tudni mit csinálni. Emiatt kiemelten fontosnak tartom az ilyen fiatalok edukálását és a „földre” történő visszahozását, ugyanis gyakran az a tapasztalat, hogy „elszállnak” és olyan dolgokat is követelnek influencer létük miatt, ami egyáltalán nem jogos és nem elfogadott.

Azzal sem számolnak, hogy gyakran jogi felelősségük is van egy-egy poszt, bejegyzés kapcsán. Például ha a nagy elérésüket negatív célra használják, könnyen polgári törvénykönyv szerint büntethető hírnévrontás vétségét követik el.

Vagy az, hogy olyan helyeken készítenek kereskedelmi forgalomban felhasználható fényképeket a termékelhelyezésekkel, ahol nem is szabadna fotózniuk – mondta a szakember.

