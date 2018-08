Gulyás: a Sargentini-jelentés egy elkeseredett kísérlet Magyarország megbüntetésére

Gulyás Gergely szerint a bevándorláspárti erők bosszút akarnak állni, Magyarország pedig azzal “érdemelte ki” ezt az elmarasztalási kísérletet, hogy elsőként lépett fel határozottan a bevándorlással szemben. Holott Európa egészének az érdeke az illegális bevándorlás megakadályozása – jelentette ki.

A tárcavezető azt mondta, a Sargentini-jelentés hemzseg a valótlanságoktól, és jellemzően olyan témákat említ, amelyekről Magyarország évekkel ezelőtt megállapodásra jutott az Európai Bizottsággal.

Az EP-ben a szavazáson a képviselők állást foglalhatnak majd arról, támogatják vagy ellenzik az illegális bevándorlást – jelezte.

Kérdésre úgy fogalmazott, Orbán Viktor miniszterelnöknek – aki részt vesz majd az EP plenáris vitáján – feladata, hogy megvédje Magyarországot, ha alaptalan, igazságtalan támadások érik valahol.

A politikus reményét fejezte ki, hogy vannak olyan EP-képviselők, akiknél hathatnak a józan érvek.

A Miniszterelnökség vezetője bejelentette továbbá: az Európai Bizottság 54 millió eurót kifizet Magyarországnak a déli határ védelmére a migrációs válság kezdete óta elköltött mintegy 900 milliós költségből, ezzel elismeri, hogy az ország az unió külső határait védi.

Elmondta: a kiadásokból a bizottság több mint 300 millió eurót elfogad, és az ebből jelenleg rendelkezésre álló 54 millió eurót rövid időn belül átutalja.

A miniszter emlékeztetett, hogy a határkerítés építésekor mindenki vitatta annak szükségességét és azt, hogy Magyarország azzal az unió külső határait védi. Megjegyezte: a bizottság a kerítésépítést közvetlenül nem finanszírozza, de egyéb biztonsági kiadásokhoz hozzájárul.

Az Orbán Viktor és Matteo Salvini olasz belügyminiszter minapi találkozójára reagáló Emmanuel Macron francia elnök szavait Gulyás Gergely úgy kommentálta: az európai politika egyik oldala meg akarja óvni a kontinenst az illegális bevándorlástól, a másik oldal viszont támogatja a kontrollálatlan migrációt. A francia elnök az utóbbi körbe tartozik – jegyezte meg.

Egy másik kérdésre a tárcavezető kijelentette: minden menedékkérő teljes körű étkezési ellátást kap a tranzitzónában, amíg jogerősen el nem bírálják az ügyét. Minden ezzel ellentétes állítás valótlan – közölte.

A miniszter kérdést kapott azon német sajtóhírrel kapcsolatban is, miszerint Németország Manfred Webert, az európai néppárti frakció vezetőjét javasolná az Európai Bizottság új elnökének. Gulyás Gergely közölte: hivatalos kormánydöntés nem született, ugyanakkor a német politikus a nehéz helyzetben is jól fenn tudta tartani a frakcióegységet és mindig korrekt tárgyalópartner volt. Azt is mondta: a magyar kormány számára egy német bizottsági elnök elfogadható lenne, különösen, ha még néppárti is.

Arról is beszélt, hosszú idő után újra olyan egyesült államokbeli nagykövet van Budapesten, akinek még lehetősége is van arra, hogy érdemben segítse a két ország politikai kapcsolatát. A miniszterelnök a közeljövőben fogadja David B. Cornsteint – tette hozzá.

Gulyás Gergely egy másik kérdésre kijelentette azt is, hogy a kormány nem kívánja módosítani az abortuszszabályozást.

A kenderesi Horthy-emléknappal kapcsolatban azt közölte: az eseményen kormányzati képviselet nem lesz. Kiemelte: Magyarországon az antiszemitizmussal szemben zéró tolerancia van.

A sajtókamara tervére vonatkozó felvetésre úgy reagált: ha a sajtó képviselőinek van a kérdésben egy egységes álláspontja, a kormány áll rendelkezésre. A sajtóval szemben sajtókamarát nem lehet létrehozni – fogalmazott. Hozzátette egy másik kérdésre, hogy a média területén nem lát olyan ügyet, amelyben feltétlenül szükséges lenne törvényhozási beavatkozás.

A miniszter a sajtótájékoztatón kiállt a Petőfi Irodalmi Múzeumot vezető Prőhle Gergely mellett, akit kiváló főigazgatónak nevezett. Azt is mondta ugyanakkor, hogy a múzeum főigazgatójának kinevezése, illetve felmentése nem a Miniszterelnökség, hanem az Emberi Erőforrások Minisztériumának hatáskörébe tartozik.

– MTI –

