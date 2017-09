Guardian: Ciprus befektetésekért árul EU-útlevélre jogosító állampolgárságot

A lap által látott dokumentumok szerint Ciprus 2013 óta több mint 4 milliárd euró bevételhez jutott ebből a forrásból, és csak tavaly négyszáznál több ciprusi útlevelet állított ki fizető külföldi kérvényezőknek.

A The Guardian szerint korábban ciprusi állampolgárságot kapott Bassár el-Aszad szíriai elnök egyik közeli rokona is, akit korrupciógyanús ügyletek miatt az Egyesült Államok és az Európai Unió is szankciókkal sújtott, bár ő nem a jelenlegi rendszer alapján jutott állampolgársághoz, amelytől a szíriai háború kitörése után meg is fosztották.

A brit lap szerint azonban a mostani “vásárlók” között sok az orosz üzletember és politikus is.

A ciprusi pénzügyminisztérium a The Guardian megkeresésére közölte, hogy a programot olyan tényleges befektetők számára dolgozták ki, akik Cipruson üzleti vállalkozást hoznak létre, és ehhez életvitelszerűen Cipruson tartózkodnak.

A minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy nem Ciprus az egyetlen EU-tagállam, amely vagyonos oroszoknak adott állampolgárságot, és nincs jele annak, hogy a kedvezményezettek bármilyen kihágást elkövettek volna.

A The Guardian ismertetése szerint a 2013-ban indult program alapján az kaphat ciprusi állampolgárságot, aki kétmillió eurót fektet be a helyi ingatlanpiacon, vagy 2,5 millió eurót a vállalati szektorban vagy a ciprusi állampapír-piacon. Nyelvismereti vagy tartózkodási megkötés nincs, csak annyi, hogy az állampolgárságban részesülőknek hétévente egyszer Ciprusra kell látogatniuk.

– MTI –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA