Gőzmosógép: új módi a babaruhák tisztítására

Amikor új jövevény érkezik az otthonba, hirtelen komoly fejtörést okoz a ruhatisztítással kapcsolatos logisztika: a kisbabák bőre érzékenyen reagál a tisztítószerekre és a higiéniai termékekre, a hangos mosógép könnyen megzavarja a kisbaba álmát, a gyorsan koszolódó textilpelenkákból és rugdalódzókból pedig jó párat be kell szerezni ahhoz, hogy mindig kéznél legyen egy friss és tiszta darab a kicsi számára. Sok mai mosó-, illetve mosó-szárítógép már egyszerű megoldásokat kínál a fenti problémákra. Az első hetekben, hónapokban rengeteg a tennivaló, ráadásul a kicsik sokszor összepiszkolják magukat, ezért gyakran kell cserélni a textilpelenkákat és a rugdalódzókat. A babaolaj használatától pedig megsárgulnak a ruhák, hiszen a textil felszívja a baba bőréről az olajat. Az olajos, zsíros szennyeződéseket sokkal könnyebb a gőz erejével, melegen eltávolítani.

„A baba ruháit, főként az első hónapokban, ajánlatos külön mosni a család többi tagjának ruháitól, hiszen a ruha szövetszálai között mindenképpen visszamarad valamennyi mosószer és öblítő, ami azután a baba bőrével érintkezik” – mondta Csősz Katalin, védőnő. „Az újszülöttek, csecsemők és kisgyermekek bőre sokkal vékonyabb, mint a miénk: vékonyabb a szaruréteg, a hám- és a kötőszövet kapcsolata lazább, ezért a bőr sokkal sérülékenyebb, és fogékonyabb a kórokozókkal szemben.”

A vegyszermentes tisztítás mellett a kellemetlen szagok megszüntetésében is gyors segítséget nyújt egy gőzölős mosógép. Az öblítés kiváltására is bevethető forró gőz nemcsak bőrbarát megoldás, de a ruhákban és plüssjátékokban megbújó allergének 99,9 százalékát is eltávolítja. Régebben a kismamák vasalással fertőtlenítették a tiszta pelenkákat, babaruhákat; egy gőzmosógéppel ma már erre nincsen szükség.

