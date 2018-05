Gőzerővel folyik az ipar fejlesztése Biharkeresztesen

Továbbra is nagy az érdeklődés a biharkeresztesi ipari park iránt, ez pedig sokat jelent a határ menti településnek. Az alig egy hónapja átadott Viastein Kft. térkő nemesítő üzem mellett egy panelgyár alapkövét is letették, ám további cégekkel is van már megállapodása a helyi önkormányzatnak. Az utóbbi időben kamionszerviz, digitális nyomda és hőszigetelő alkatrészeket készítő cég is kifejezte már a szándékát arról, hogy szívesen kiköltöznének a biharkeresztesi ipari parkba. A bútorelemgyártó cég azonban marad Biharkeresztes belterületén.

Minden feltétel adott

Barabás Ferenc polgármester kifejtette, lassan elfogy a használható terület az ipari parkban, így újabb ipari területeket vásárol meg az önkormányzat magántulajdonosoktól és az államtól. Az infrastruktúrát folyamatosan fejlesztik, a cégek számára tehát biztosítják többek között a vizet, az elektromos áramot, a gázt, a szennyvízelvezetést, valamint az aszfaltozott utakat is. Az önkormányzat ezen felül igyekszik minden eszközzel segíteni a cégeket akár az engedélyek beszerzésében is.

Ezzel könnyen ide tudjuk vonzani a vállalatokat, ráadásul a vasút és a 42-es számú főút között terül el a park, így a megközelítése sem okoz problémát, illetve az áruszállítás sem a településen keresztül történik.”

Az autópálya további lehetőségeket biztosít, így bízunk abban, hogy a későbbiekben is hasonló nagy lehet az érdeklődés. Az országhatár közelsége pedig szintén nekünk kedvez, mivel sok cég Romániába is szállít a termékeiből – foglalta össze.

A munkásokat képezik

A polgármester egyértelművé tette, az ipari fejlődésnek pozitív hatásai vannak a település életére, hiszen a lakosoknak is nagy előny, hogy Biharkeresztes határában új munkahelyek jönnek létre. Annak érdekében, hogy minél többen kapjanak munkát, különböző szakmai képzéseket indítanak a Szakképzési Centrummal, illetve Nagyváraddal közösen. Ezeken belül kárpitosok, fémipari munkások, asztalosok, targoncavezetők kerülhetnek ki a padokból.

– Az, hogy ezeknek milyen sikere lesz, csak később derül ki, hiszen akkor látjuk, milyen eredmények vannak, amikor már végeztek a képzésben résztvevők és elhelyezkedtek. Amennyiben állást kapnak, úgy sikeresnek nevezhető a kezdeményezés. Nagyváraddal közösen egy pályázat keretében képezzük az embereket a határ mindkét oldalán. A várossal eddig is jó kapcsolatot ápoltunk, ám ez az együttműködés még közelebb hozott minket egymáshoz – hangsúlyozta Barabás Ferenc.

– Balogh Réka –

