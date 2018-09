Göttlinger szeretne végre egy jól sikerült nagy versenyt

Feltöltődve és bizakodva vág neki a Békessy Béla Vívó Klub kiválósága, Göttlinger Dániel az olaszországi Terniben rendezendő kerekesszékes vívó Európa-bajnokságnak, mely kedden kezdődik.

Göttlinger nemrégiben szintén Olaszországban járt, Jesiben vett részt a magyar kerekesszékes válogatott tagjaként egy integrált nemzetközi edzőtáborban, melyet versennyel zártak le. Ennek a megnyitóján ráadásul a magyar csapat zászlaját Göttlinger vitte. – Ez egy három fegyvernemes tábor volt, az olasz válogatott mellett voltak finnek, görögök, lengyelek, franciák, és Nagy-Britanniából is érkeztek. Kifejezetten hasznos napokat töltöttünk el Olaszországban, különböző vívóstílusokkal találkozhattunk. A csapatépítés szempontjából is pozitív élmény volt, feltöltődtem. Ráadásul a nagy favoritommal, az olaszok hatszoros olimpiai bajnokával, Valentina Vezzalival is találkoztam – ecsetelte.

Dani, aki egyéniben párbajtőrben és kardban, csapatban pedig utóbbiban indul, az Eb-célokat illetően elmondta, úgy akar lejönni a pástról, hogy a maximumot nyújtotta. – Már részt vettem két vb-n és egy Eb-n, de eddig egyszer sem jött ki a lépés, szeretném, ha most jól sikerülne a verseny. Úgy érzem, a felkészülésem a terveknek megfelelően alakult, legalább a csoportból jó volna továbbjutni, mindent meg fogok tenni! – fogalmazott a remek sportember.

HBN

