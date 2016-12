Gondoskodjunk madarainkról!

Áldott a bolygónk, tele van pakolva minden jóval, többek között kiváló madáretető gyümölcsökkel, amelyeket ha meghonosítunk a kertünkben, a kedvében járhatunk szárnyas barátainknak – fogalmazott Papp László, a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének igazgatója.

– Amit mi megeszünk gyümölcsöt, az madarainknak is megfelel, emellett a rózsafélék, a közönséges tűztövis, a kökény, a galagonya, a berkenye, vagy a kutyabenge, a varjútövis mind kiváló táplálék, sőt legtöbbjük fészkelésre is alkalmas számukra. Sok lehetőségünk van tehát etetni őket, az említett terméseket kiegészítve kínálhatunk nekik magvakat, napraforgót, állati faggyúból készített madárpogácsát. Sokuk igényli a keményítőtartalmú magvakat, például a kölest, de hálásan fogadják a malomipari hulladékokat is, például a tört búzát – fogalmazott a szakember.

Mikortól etessük őket?

Papp László kifejtette, hogy ha nincs jelentős hideg, teljes hótakarás, addig fölösleges elkezdeni a madarak etetését. Amikor komoly hideg van, mínusz 5-10 foknál is lentebb csúszik a hőmérő higanyszála, akkor viszont érdemes elkezdeni; s ha elkezdtük, folytassuk! Érdemes a talaj közelében megtenni ezt, például egy fatuskóra erősített tálon kínáljuk őket. Sózott, ízesített dolgokat nem szabad kihelyezni, s ha száraz a tél, folyadékról is gondoskodni kell.

– Legalább naponta egy-egy órán keresztül legyen folyékony vizük, s az lehetőleg műanyag edénybe kerüljön – tette hozzá.

Ezért ne hagyjuk abba!

A madarak gyorsan megszokják és számítanak az etetőhelyek táplálékkínálatára, évről-évre akár messziről is visszatérnek a stabil etetők közelébe telelni, ezért ha váratlanul abbahagyjuk az eleség pótlását, rengeteg madarat hozhatunk nehéz helyzetbe. Az etetőre járó kistestű, gyakran alig 4,5 – 10 gramm (!) körüli testtömegű madarak számára -10 Celsius alatti hőmérsékleten a túlélés gyakran arról szól, tartalékaik csak arra elegendőek, hogy át tudják vészelni a fagyos éjszakát. Ha másnap nem tudnak eleget táplálkozni az alig 5-6 órányi nappali periódusban, például azért, mert nem töltöttük fel az etetőt, könnyen elpusztulhatnak a következő hideg éjszakán – olvasható az MME honlapján.

Néhány ötlet a madárvendégek részére

Az olajos magvak és az állati zsiradék mellett gyümölccsel, elsősorban a legolcsóbb almával is etessünk. Ezeket lehetőleg szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de néhány szemet a talajra is tehetünk, így a madarak hóeséskor és azt követően is hozzáférhetnek, míg a földre szórt élelem mindaddig elérhetetlen számukra, amíg el nem takarítjuk a havat. Az almát gyakorlatilag minden lágyevő, tehát rovarokat (is) fogyasztó madár kedveli, így nagy segítséget nyújthat a szokatlan módon áttelelő madaraknak, például a barátposzátának is.

Fontos téli etetőanyag az állati zsiradék: a nem sós vagy kifőzött szalonna, a faggyú, illetve a ma már szinte bármely élelmiszerbolt állateledel kínálatában szereplő cinkegolyó. Legalább ilyen jó, ha lágy sajtot is kiteszünk valamilyen vízszintes felületre, akár az etető sík tetejére, mert ezt is nagyon szeretik a madarak, különösen a vörösbegyek.

Forrás: Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület

